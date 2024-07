A Ruffano una “Giornata dell’Arte” con murales, musica e riflessioni

Un weekend all’insegna dell’arte, della cultura e della tradizione ha animato Ruffano. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione culturale Pari e il Nodo Galattica, ha organizzato una “Giornata dell’Arte“, che ha visto l’inaugurazione di ben tre nuovi murales e la celebrazione di figure iconiche come Raffaella Carrà e la tradizione locale.

I tre murales, realizzati dall’artista 167/B street, sono un omaggio alla storia e alla cultura di Ruffano. A Torrepaduli, in largo San Rocco, due opere celebrano la tradizione popolare locale: la prima raffigura Michela Margiotta, l’unica tarantata di cui si abbia traccia scritta, e Salvatore Crudo con Monia Saponaro, tamburellisti di Torrepaduli. La seconda opera rende omaggio alle nuove generazioni di danzatrici e tamburellisti, custodi del patrimonio culturale salentino.

Nel nuovo parco comunale di via Torino, invece, campeggia un murale gigante dedicato a Raffaella Carrà, “icona del nostro Paese, amata da tutti, trasversale anche nelle generazioni”, come sottolinea l’assessora a Cultura e Turismo Pamela Daniele. L’opera, accompagnata dalla scritta “Rumore”, rappresenta la Carrà come simbolo della difesa dei diritti e delle libertà personali.

La Giornata dell’Arte ha offerto anche momenti di laboratorio per i più piccoli, con la creazione di aquiloni a cura del Nodo Galattica di Ruffano, e di esibizione, con la scuola di danza New Jackson School. Spazio anche alla riflessione con i “Dialoghi di Maru”, a cura di Made in Soap, che ha discusso di temi come la sostenibilità e la biodiversità. La giornata si è conclusa in musica e convivialità all’ombra del murale di Raffaella Carrà, con un momento di condivisione che ha entusiasmato i cittadini di Ruffano e i visitatori.

L’iniziativa di Ruffano rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione artistica e culturale del territorio. I nuovi murales, insieme alle altre opere di street art già presenti in città, contribuiscono a creare un ambiente urbano più bello e colorato, attrattivo per i turisti e per gli stessi cittadini. Come sottolinea l’assessora Daniele, “il cammino già tracciato in questi anni continua con l’inaugurazione di nuovi murales carichi di significato”.