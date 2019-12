Si celebra la “Giornata dedicata agli scomparsi”, un tavolo in Prefettura e Palazzo dei Celestini si illumina di verde

È nel ricordo di una donna, madre di due bambini, scomparsa nel nulla il 12 dicembre di oltre vent’anni fa che il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse ha istituito, per oggi, la “Giornata dedicata agli scomparsi”.

L’iniziativa che si celebrerà in tutta Italia e anche in provincia di Lecce segnerà l’avvio di un’attività straordinaria di ricerca delle persone ancora da rintracciare e si sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile che possano collaborare nelle ricerche.

Per l’occasione, il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato per la mattinata di oggi, una riunione apposita del Tavolo di coordinamento delle ricerche, al quale parteciperanno anche l’Associazione Penelope e i rappresentanti di Ferrovie Sud-Est e della Società di Trasporti Pubblici di terra d’Otranto, finalizzata ad avviare interventi integrativi sui casi ancora irrisolti che hanno interessato il territorio salentino e individuare ulteriori iniziative di ricerca.

Inoltre, sempre oggi, secondo le indicazioni del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, l’Amministrazione provinciale, illuminerà Palazzo dei Celestini, sede di Prefettura e Provincia di Lecce, di colore verde speranza.

Tante nel Salento le famiglie che non hanno più saputo nulla dei loro cari: ricordiamo, tra queste, le tristi vicende di Sonia Marra, Roberta Martucci e Mauro Romano. La giornata di oggi serve anche a ricordare a tutti noi che le ricerche non possono interrompersi e che tante domande non devono smettere di cercare e trovare risposte.