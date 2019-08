Roberta Martucci, una “scomparsa” ancora avvolta dal mistero

Sono passati 20 lunghi anni da quella calda giornata di fine estate, quando Roberta Martucci, ultima di cinque figlie e operatrice in un centro per anziani, scomparve nel nulla. Da quel “maledetto” 20 agosto 1999 di questa giovane donna si è persa ogni traccia.

Resta impressa a chi non l’ha conosciuta la descrizione diramata per aiutare nelle ricerche: i capelli castani, il sorriso smagliante, la gonna nera a fiori, le scarpe con il tacco alto e il giubbino grigio indossati per andare ad una festa. Questo ha detto alla famiglia quando, poco dopo le 20.00, uscì dalla sua abitazione a Torre San Giovanni, nella marina di Ugento, per raggiungere un’amica a Gallipoli. A quell’appuntamento nella Città Bella, però, Roberta non arrivò mai.

Di certo, qualcuno la aspettava: durante il tragitto risponde al cellulare, pronuncia solo due parole «Sto arrivando». Una frase che la sorella, a cui aveva dato un passaggio, ricorda bene.

L’hanno cercata a lungo quella notte: l’amica con cui la 28enne doveva incontrarsi che ha provato più volte a chiamarla fino alle 23.00, ora in cui le avrebbe inviato un messaggio in cui diceva: «Roberta per favore non fare scherzi. Chiamami». Anche la madre, preoccupata di non vederla rincasare, ha tentato più e più volte di rintracciarla telefonicamente. Entrambe invano, entrambe non hanno mai ricevuto risposta. Alle 3.00 pare che il cellulare abbia squillato. Poi il silenzio che dura da venti lunghi anni.

L’unica notizia arriva quattro giorni dopo, la mattina del 24 agosto. L’auto, la Fiat Uno bianca, è stata ritrovata in via Genova a Gallipoli. Non si è mai capito chi l’abbia portata lì, né quando. Sul sedile posteriore è stata ritrovata la giacca indossata dalla 28enne quella sera. Eppure il proprietario del bar, situato poco lontano, ha sempre riferito che il giorno prima del ritrovamento quell’auto lì non c’era.



Sono trascorsi gli anni e, tralasciando qualche “particolare”, la storia continua ad essere avvolta dal mistero. C’è una testimonianza di un uomo, riportata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” che spesso si è occupata del caso, che ha raccontato alla redazione di aver visto in diverse occasioni Roberta salire a bordo di una Mercedes, guidata da un ragazzo con i capelli lunghi.

Poi ancora il silenzio. Tre anni dopo, una lettera anonima con timbro postale di Bari ha riaperto il caso. Sul foglio, battuta al computer, la scritta «Se volete la verità cercatela a Gallipoli tra le amiche. Non posso dire altro».

Depistaggi architettati dal vero responsabile per paura di essere scoperto secondo la famiglia che non ha mai smesso di cercare la verità, né di chiedere giustizia. Ne è convinta anche la criminologa Roberta Bruzzone che, insieme alla collega salentina Isabel Martina e all’avvocato Fabrizio Ferilli, ha cercato di chiarire i tanti punti interrogativi rimasti, per anni, senza risposta. «In questa vicenda – aveva dichiarato – ci sono stati almeno nove tentativi di depistaggi operati con messaggi, telefonate e fax inviati anche alla Procura in forma anonima e con l’obiettivo di far ricadere i sospetti sulle due amiche di Roberta che, invece, sono estranee ad ogni contesto così come anche l’ex fidanzato».

La 28enne, secondo la famiglia, sarebbe stata uccisa da una persona molto vicino alla famiglia, forse per un segreto inconfessabile. Non si cerca più Roberta, quindi, ma il suo corpo e il suo assassino.