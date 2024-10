A Ruffano si celebra la “Giornata della Gentilezza”, una festa in piazza per bimbi e famiglie

Domenica 13 ottobre a Ruffano si celebra la Giornata della Gentilezza con una grande festa in piazza per bambini e bambine (e per le loro famiglie), promossa dall’assessore alle Politiche Sociali Angela Rita Bruno.

L’evento, organizzato con Pari Associazione Culturale e patrocinato da “Costruiamo Gentilezza”, si terrà in piazza Libertà dalle ore 18 con ingresso libero e sarà occasione per costruire pratiche gentili che accrescono il benessere della comunità, mettendo i bambini e i ragazzi al centro.

Per l’occasione, vi sarà la presenza di tantissime attrazioni che renderanno la serata magica non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, il tutto ad ingresso libero.

Il programma

Si svolgerà lo show di Simone Melissano, che porterà in scena la magia delle bolle di sapone giganti. Uno spettacolo mozzafiato che librandosi nell’aria, splendido proprio come una bolla di sapone capace di incantare tutti, crea un’atmosfera unica in grado di tenere gli spettatori a bocca aperta.

I divertentissimi e coinvolgenti numeri di giocoleria ed equilibrismo dell’artista di strada Il Grande Lebuski, al secolo Gianluca Marra.

I fantastici “trick” di Alessandro Colazzo, freestyler di calcio salentino tra i più bravi in Italia, pronto a fare vivere un emozionante viaggio sul filo del pallone che corre, tra tanta tecnica, rapidità e coordinazione: uno spettacolo che, dal vivo ed al ritmo della musica, ha tutto un altro effetto!

Ed ancora, un viaggio nella meraviglia senza tempo. Un momento incantevole e romantico allo stesso momento: il teatro dei burattini a cura di Edc Circus Artist.

Per tutta la serata, poi, i più piccoli potranno godere della presenza dei loro idoli: le mascotte di Bing, Doraemon, Lol Unicorn e Sonic andranno su e giù per la piazza, pronti a dispensare sorrisi ed abbracci ai bambini ed alle bambine che seguono in tv le loro avventure.

Il tutto al ritmo della musica che, dalla sua consolle, farà risuonare in tutta la piazza la giovanissima DJ Pia Carol.

Tante altre ancora le proposte: dalla Casetta dei Pensieri Gentili allo zucchero filato a tema; dal laboratorio creativo per bambini “Un fiore chiamato gentilezza” (a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Ruffano) agli stand solidali.

E con un evento che farà da piacevole anteprima alla giornata di festa: “Una Camminata per Tutti”, a cura del gruppo “Camminando Insieme”, partendo proprio da piazza Libertà alle 15.30, unirà i valori della Giornata del Camminare a quelli della Giornata della Gentilezza.