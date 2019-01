L’importanza della memoria: il 27 Gennaio si ricorda la Shoah

Tenere sveglia la memoria è il delicato compito attribuito, ogni anno, alla giornata del 27 gennaio, “Giornata della memoria”, istituita perché non si spenga il fuoco della ferita lasciata dall’Olocausto, perché i nostri animi non rimangano sopiti e questi mostruosi eventi non precipitino nell’oblio della dimenticanza.

Anche a Lecce e nella sua provincia – nelle giornate del 27 e 28 gennaio – si terranno diversi eventi per commemorare le vittime della Shoa.

Lecce

Domenica 27 gennaio alle ore 10.00, presso l’Open space di Palazzo Carafa si terrà la presentazione del progetto “La Giudecca si illumina”, un’iniziativa di traduzione dei nomi delle strade dell’antico quartiere ebraico e inaugurazione delle nuove targhe toponomastiche. All’evento, organizzato dal Museo Ebraico di Lecce “Palazzo Taurino” e sponsorizzato da A.N.I.R.I. (associazione nazionale insigniti della Repubblica Italiana), parteciperanno Maria Teresa Cucinotta (Prefetto di Lecce), Loredana Capone (assessore della regione Puglia), Stefano Minerva (Presidente della Provincia di Lecce), Alessandro Delli Noci, Daniele Coppin (comunità ebraica di Napoli), Antonio Giannone (Università del Salento), Fabrizio Lelli (Università del Salento e direttore del Museo Ebraico di Lecce) e Carmelo Isola (presidente dell’A.N.I.R.I.).

Successivamente, sarà possibile assistere a “Gli ebrei in Puglia: itinerari alla scoperta di una memoria cancellata”, momento dedicato ad approfondire la presenza degli ebrei nella nostra Regione. Interverranno Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli (autori della Guida al Salento ebraico), Giorgio Gramegna (coautore di Sinagoga Museo Sant’Anna), Maria Pia Scaltrito (autrice di “Puglia. In viaggio per sinagoghe e giudecche).

A conclusione dell’evento si potrà partecipare a una visita guidata del museo ebraico “Palazzo Taurino”, con degustazione di vini kasher offerti dalle Cantine Leuci di Guagnano.

Alle ore 19.00, per continuare con i momenti di commemorazione, presso il Museo ebraico “Palazzo Taurino”s i rivivranno le vicende che hanno visto come protagoniste Anna Frank e Elisa Springer con “Casa di Bambola – frasi e musiche per non dimenticare” – recital per chitarra, flauto e voce recitante.

Trepuzzi

L’Amministrazione comunale organizza due giornate con gli studenti e gli ospiti dello Spraar. Verrà donato un mosaico realizzato in collaborazione con la maestra Donatella Nicolardi. E poi, riflessioni e spunti dei ragazzi di scuola Primaria e Secondaria dei due Istituti Comprensivi.

Nardò

A Santa Maria al Bagno (Nardò) non si ricordano solo gli orrori e le atrocità dell’Olocausto: alle ore 10:30 di domenica 27, ci sarà una cerimonia di commemorazione presso il Museo della Memoria e dell’Accoglienza. Il visitatore, però, avrà davanti non le immagini della guerra madei volti di coloro che sono sopravvissuti per raccontarla, volti segnati dalla sofferenza ma ormai sereni, ormai lontani dalla realtà dei campi di concentramento. Dopo il saluto delle autorità cittadine, interverranno Paolo Pisacane, fondatore dell’associazione Pro Murales Ebraici, e le letture dei testi scritti dai profughi che soggiornarono nel campo di Santa Maria. Gli studenti dell’istituto “Vanoni”, diretti dal professore Roberto Russo,alterneranno alcuni brani musicali.

Gli appuntamenti del lunedì

Lunedi 28 gennaio, nel Salone degli specchi della Prefettura di Lecce, la Provincia e il “Comitato per la Valorizzazione della Cultura della Repubblica Italiana” celebrano il Giorno della memoria con momenti di teatro e musica a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo “Cosimo De Giorgi” di Lizzanello e Merine e del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.

Il momento di apertura della cerimonia, alla presenza del Prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta e del Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, consisterà nella solenne consegna delle Medaglie d’onore, concesse dal Presidente della Repubblica, a concittadini salentinivittime della deportazione nei lager nazisti.

Infine, il 28 gennaio, presso Hotel Terminal a Santa Maria di Leuca, si terrà la presentazione del libro “Guida al Salento ebraico”.