A scuola di disegno. Un festival di fantasia e creatività

Matite, colori, carta e tanta fantasia: questi gli ingredienti principali per la giornata dedicata al disegno che l’istituto comprensivo via Apulia di Tricase ha organizzato nell’ambito del festival del disegno all around 2024 della Fabriano che si tiene dal 14 settembre al 13 ottobre in tutta Italia.

Appuntamento nel pomeriggio del 3 ottobre, dalle 16 alle 19, quando, in occasione della giornata dedicata ai nonni, saranno esposti nel piazzale antistante la scuola, in via Apulia, tutte le realizzazioni che i ragazzi insieme ai propri nonni hanno prodotto in qualsiasi spazio della città nei giorni precedenti. Via libera dunque alla fantasia e alla creatività per grandi e piccini con la partecipazione gratuita ai numerosi laboratori che la scuola ha organizzato: caviardage, quilling, origami, disegno libero, acquerelli, murales fino alla lavorazione della carta.

Per chi ama disegnare, per gli appassionati che non abbandonano mai la matita ma anche e soprattutto per chi è convinto di non sapere disegnare, ma si sbaglia, saranno a disposizione banchetti, carte e tutto l’occorrente per divertirsi e divertire. Le opere che saranno realizzate abbelliranno le aule dell’istituto donando un tocco di colore e magia.

Non solo colori e disegni, il pomeriggio vedrà l’espressione dell’arte a 360 gradi con l’esibizione del gruppo di sbandieratori dell’istituto composto da ragazzi delle classi terze che, proprio in questa occasione, passeranno il testimone con la consegna di bandiere e casacche ai nuovi compagni e con un accompagnamento musicale ad opera degli alunni dell’istituto.

“ Si conferma un appuntamento must- commenta la dirigente scolastica, prof.ssa Oronza Mariano– per divertirsi, imparare e mettersi alla prova ma principalmente per avvicinare la scuola al territorio tenendo sempre in piedi un filo diretto tra alunni e famiglie. Un giro nel mondo dei colori , senza confini, senza barriere di lingua, provenienza o età. Il nostro istituto- conclude la dirigente – crede e sposa tutte le iniziative che vanno in tale direzione”.

L’organizzazione della manifestazione è stata affidata alla professoressa Ada Scupola e alla maestra Rosamaria Minerva insieme a tutti i docenti che ne hanno contribuito con il loro singolo impegno.