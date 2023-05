“Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, gli agenti di Polizia nelle scuole del Salento

Si è celebrata ieri, giovedì 25 maggio la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite e, nell’occasione, la Polizia di Stato, da sempre impegnata nel prevenire e contrastare questo fenomeno, ha messo a disposizione dei ragazzi e dei genitori un pieghevole informativo ed un segnalibro, distribuiti dalle Questure nelle scuole e durante alcuni eventi pubblici.

L’iniziativa di divulgazione è stata finalizzata alla diffusione di consigli utili su come prevenire la possibile scomparsa di un bambino e su quali siano le informazioni più efficaci da seguire per poter fronteggiare il fenomeno una volta accaduto.

Anche la Questura di Lecce ha aderito all’iniziativa e ieri mattina gli agenti hanno svolto una intensa attività di sensibilizzazione sull’argomento, incontrando gli studenti di alcune scuole elementari e medie di Lecce e provincia, distribuendo i dépliant pieghevoli ed i segnalibro agli studenti.

Forte è stato l’entusiasmo dei piccoli nel vedere tra i banchi i poliziotti che, tra una lezione e l’altra, hanno invitato gli studenti a “non scappare per nessun motivo” ma, al contrario, a parlare con i più grandi, genitori, amici, insegnanti e forze dell’ordine.

Non a caso anche la comunicazione tra la Polizia di Stato ed i giovani si è adeguata ai tempi.

Infatti, agli ordinari mezzi di comunicazione, già da diversi anni si sono aggiunti altri mezzi come l’App Youpol che è il sistema che mette in contatto i giovani con la Polizia di Stato e permette di segnalare reati di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima.

Nei vari incontri gli studenti hanno raccontato episodi accaduti nella vita quotidiana per i quali i poliziotti hanno saputo dare gli opportuni consigli, supportati da brochure e segnalibro esplicativi con il logo della Polizia di Stato.