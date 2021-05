Oggi la Giornata Internazionale dell’Infermiere, Rollo: “A loro il ringraziamento più autentico”

Si è celebrata oggi, mercoledì 12 maggio, la Giornata Internazionale dell’Infermiere, il giorno dell’anno dell’infermiere proclamato dall’OMS, a 201 anni dalla nascita di Florence Nightingale, madre e fondatrice dell’infermieristica moderna.

Quest’anno l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha organizzato diverse iniziative a partire dal 4 maggio scorso con l’affissione nelle strade di Lecce di manifesti tematici sul ruolo dell’infermiere nella sanità pubblica. Oggi una delegazione di infermiere e infermieri ha visitato i reparti Covid degli Ospedali di Lecce, Galatina e San Cesario per consegnare, attraverso i colleghi, una piccola targa ai pazienti ricoverati.

Nel pomeriggio nei Comuni di Tricase, Casarano e Galatina saranno titolate strade e piazze proprio in memoria di Florence Nightingale.

Questa mattina il Direttore generale dell’Asl Lecce Rodolfo Rollo ha salutato gli studenti del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Bari – sede di Lecce ribadendo la rilevanza della formazione di qualità nella figura dell’Infermiere.

Subito dopo, presso il Dea Vito Fazzi l’Associazione provinciale “Cnai Salentum” (Cnai è la Consociazione nazionale associazioni infermieristiche) ha premiato gli infermieri della dell’Azienda Sanitaria Locale riconosciuti come meritevoli del premio Daisy Award e del premio Nursing Now.

“Le infermiere e gli infermieri, con coraggio e spirito di servizio, contribuiscono ogni giorno al buon andamento delle attività nei servizi ospedalieri, distrettuali, territoriali, nelle strutture per gli anziani e per le persone con disabilità”, ha affermato Rodolfo Rollo. “Un mondo articolato dove i bisogni sanitari puri e i bisogni sociali ad alta valenza sanitaria rendono questa figura rilevante in numerosi servizi.

Oggi la funzione e il ruolo dell’infermiere guardano al futuro, che è un futuro complesso. Questa complessità sarà governata da competenze fatte di ricerca, lavoro quotidiano di assistenza e formazione che richiede innovazione dei processi di cura alla persona. A tutte le infermiere e a tutti gli infermieri che operano nella nostra Azienda va il nostro ringraziamento più autentico e sentito per quello che hanno fatto finora e per quello che continueranno a fare per la tutela della salute e per la cura dei nostri cittadini”.

Sono 7231 gli Infermieri iscritti all’OPI di Lecce (Ordine delle Professioni Infermieristiche), di cui 3380 in servizio presso la ASL Lecce.