Giornata mondiale dell’asma: a Gallipoli, Scorrano e Lecce iniziative per bambini e adolescenti

Il 6 maggio si celebra la giornata mondiale dell’asma e ASL Lecce organizza iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per bambini e adolescenti che soffrono di asma, la patologia respiratoria cronica più diffusa in età pediatrica.

Nell’Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia del Reparto di Pediatria (II piano scala D) dell’Ospedale di Gallipoli verranno eseguite, gratuitamente, spirometrie a bambini dai 6 ai 15 anni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, fino a disponibilità di slot liberi.

I genitori interessati interessati possono prenotare, contattando il reparto al numero 0833 270678 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14) o inviando una mail a [email protected] specificando nell’oggetto “prenotazione per la giornata mondiale dell’asma”; seguirà mail di conferma appuntamento.

Il progetto non penalizza i pazienti in lista d’attesa in quanto l’iniziativa nazionale prevede solo spirometrie e non visite.

Durante la giornata verranno anche distribuite brochure informative ai pazienti e alle loro famiglie.

Dalle ore 8 alle ore 12 l’Ambulatorio di Allergologia del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Scorrano effettuerà valutazione allergologica e pneumologica con esecuzione di prove funzionali a pazienti in età pediatrica che soffrono d’asma. L’accesso è libero e gratuito e non occorre prenotarsi.

Dalle ore 15.30 alle ore 18 il Reparto di Pediatria del Vito Fazzi di Lecce organizza a Masseria Tagliatelle (via del Ninfeo) a Lecce una giornata di educazione per bambini e adolescenti, che soffrono di asma, di età tra i 7 e i 16 anni: un evento di educazione per facilitare la comprensione e la consapevolezza del bambino e dell’adolescente sull’asma e sull’importanza di eseguire la terapia nel modo corretto. Saranno presenti due medici che parteciperanno a tutte le attività. L’accesso è libero e gratuito e non occorre prenotarsi.

Programma

Presentazione dei bambini – adolescenti tra loro in riunione di gruppo

Riflessioni sulla consapevolezza dell’asma e sulla eventuale compromissione della qualità della vita, alla presenza di medico pediatra esperto in asma in età pediatrica

Terapia inalatoria eseguita in gruppo, con istruzione da parte del medico

Attività di gioco per aumentare la consapevolezza i pazienti in età pediatrica affetti da asma possano eseguire lo sport