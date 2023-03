Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, una marcia dell’Associazione ‘Amici di Nico’

Nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, si è svolta a Lecce un’iniziativa a cura dell’associazione ‘Amici di Nico’ onlus, al fine di sensibilizzare i Comuni salentini e tutte le scolaresche del territorio.

È dal 2007 che l’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito una giornata a favore della ricerca e della vicinanza nei confronti di tutte le famiglie che vivono la condizione dell’autismo, attraverso quella che è una giornata, che viene celebrata il 2 aprile, che unisce e informa.

Presso la sala conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce, sono stati illustrati gli eventi associativi a favore della ‘Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo 2023’ e che nel territorio salentino sarà caratterizzata principalmente da una suggestiva marcia presso la città di Gallipoli, dove il blu sarà il colore simbolo per sensibilizzare e dare voce ai più deboli, in quelle che saranno bandierine da sventolare e magliette dello stesso colore.

Una bellissima folla che si snoderà per tutta la ‘Perla dello Jonio‘ come occasione di ascolto e di stimolo di fronte all’urgenza di un numero sempre più elevato di bambini e ragazzi affetti dal disturbo dell’autismo.

La Regione Puglia è stata tra le prime in Italia a proporre azioni programmatiche valide per la diagnosi e la presa in carico del disturbo, ma ad oggi ancora tanto c’è da fare e da attuare.