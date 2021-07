Giornata mondiale del bacio, quando Antonio Conte conquistò i social più di Clark Gable

Migliora l’umore, abbassa lo stress, rinforza le difese immunitarie, fa bene al cuore, mantiene in forma e aiuta l’organismo a rilasciare l’ormone della felicità: quante cose non sappiamo sui baci, uno dei gesti più naturali in (quasi) ogni angolo del Pianeta. Escluso quello di Giuda che ha ‘annunciato’ un tradimento, non c’è modo più bello per dichiarare amore se non sfiorandosi le labbra.

Protagonista di opere d’arte bellissime, di pellicole passate alla storia, di scene quotidiane diventate improvvisamente leggendarie, di fotografie che hanno fatto il giro del mondo, il bacio, dal 1990, ha anche una giornata dedicata: il World Kiss Day. Il 6 luglio di ogni anno si celebrano i mille significati che si nascondono dietro le emozioni provocate dall’intimo tocco, anche quelle taciute.



Apostrofo rosa tra le parole t’amo, come diceva Edmond Rostand in Cyrano de Bergerac, o er più ber fiore che nasce nel giardino de l’amore come scriveva Trilussa, ognuno di noi ha un bacio che emoziona, che sia il primo, l’ultimo o inaspettato. E fa sognare come nelle favole dove è capace di spezzare anche il più potente degli incantesimi.

Quando Antonio Conte conquistò la classifica dei baci social più belli. Era il 2016

Era il 2016 quando uno studio condotto da Baci Perugina, su circa 8mila italiani di età compresa tra i 18 e i 65, per scoprire i baci più social più belli incoronò a sorpresa Antonio Conte. L’ ex commissario tecnico dell’Italia aveva fatto ‘sospirare’ il popolo del web con il suo bacio appassionato alla moglie dopo la vittoria contro la Spagna. Per i tifosi più sfegatati non è stata una ‘consolazione’ dopo l’amara eliminazione dagli Europei, ma per i più romantici è stata una vittoria aver battuto niente meno che Clark Gable.

Eh già, il suo bacio sugli spalti francesi aveva battuto quello che del divo con Vivien Leigh l’indimenticata Rossella O’Hara di Via con vento e l’altrettanto famoso scambio di effusioni tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in Titanic.

Appena giù dal podio si era piazzato il fotografo Alfred Eisenstaedt con lo scatto del 1945 ‘V-J day in Times Square’, seguito da ‘Il Bacio’ di Francesco Hayez, sicuramente una delle opere più celebri e conosciute anche da chi non mastica l’arte. Solo sesto il ‘Vancouver Riot Kiss’. Per chi non lo sapesse (in pochi) si tratta di quel famoso scatto che immortala due ragazzi che si baciano stesi sull’asfalto durante degli scontri urbani tra tifosi realizzata da Richard Lam.

A completare la top 10 dei baci più amati dagli utenti dei social network `Il bacio davanti all’hotel De Ville´ di Robert Doisneau (46%), la foto scattata nel 1950 che ha fermato il momento di una coppia di ragazzi che si baciarono lungo le caotiche vie di Parigi, il bacio del film `Colazione da Tiffany´ (44%) tra Audrey Hepburn e George Peppard, e quello altrettanto popolare della pellicola cinematografica `Ghost´ (41%) tra Demi Moore e Patrick Swayze.

Ultima posizione in classifica infine per `Il Bacio´ di Gustave Klimt (33%), il celebre dipinto del pittore austriaco custodito nelle sale del Belvedere di Vienna e che ogni anno calamita centinaia di migliaia di turisti da ogni parte del mondo.