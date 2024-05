Giornata Mondiale del Lupus, l’ospedale “Vito Fazzi” si tinge di viola

Il 10 Maggio, Giornata mondiale del Lupus Eritematoso sistemico, il Gruppo Les Italiano Odv, associazione attiva sul territorio nazionale da quasi quarant’anni, organizza annualmente campagne di sensibilizzazione, volte a diffondere la conoscenza della malattia.

Il Lupus è una patologia cronica autoimmune e invalidante che colpisce 60 mila italiani, di cui 9 su 10 sono donne in età fertile che si ammalano nel periodo di massima espressione lavorativa, sociale e familiare e che incontrano, ancora oggi, notevoli difficoltà nel raggiungimento di una diagnosi.

Oltre che nei pazienti adulti, il Lupus può presentarsi in età pediatrica; è molto raro durante la prima decade di vita, mentre si osserva soprattutto negli anni dell’adolescenza in quanto il 15% dei pazienti ha l’esordio della malattia prima dei 16 anni e, come negli adulti, è più frequente nel sesso femminile. Il Les pediatrico ha un decorso molto più imprevedibile e grave ed è caratterizzato da sintomi invalidanti quali artralgie, rash malare, febbre e malessere.

Quest’anno l’obiettivo cardine a sostegno della lotta contro il Lupus è di illuminare vari Presidi Ospedalieri, tra cui l’Ospedale “V. Fazzi”di Lecce, con la caratteristica luce viola, che rappresenta la colorazione del tipico eritema a farfalla e simboleggia la consapevolezza del dolore invisibile che colpisce i pazienti.

L’Azienda Sanitaria Locale Lecce ha accolto la richiesta di “accendere i riflettori” su questa malattia, denominata dai Mille Volti, a testimonianza della vicinanza della Asl verso coloro che ne soffrono.