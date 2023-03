Giornata Mondiale del Rene, visite di controllo gratuite nelle strutture della Asl di Lecce

L’azienda Sanitaria Locale di Lecce aderisce alla Giornata Mondiale del Rene in programma il 9 marzo, promossa nel 2006 da due organizzazioni internazionali di Nefrologia, l’International Society of Nephrology e l’International Federation of Kidney Foundation. La giornata ha lo scopo, oltre che di identificare persone potenzialmente affette da nefropatia, soprattutto quello di informare e sensibilizzare la popolazione in merito all’importanza della salute dei reni, alle nefropatie, spesso silenti e diagnosticate in ritardo.

Un’adeguata prevenzione delle malattie renali si realizza con il precoce riconoscimento dei primi segni quali l’ipertensione e la proteinuria.

Sono ambedue fattori che danneggiano gravemente i reni, senza dare disturbi, passando per questo inosservati; se riconosciuti e curati per tempo oggi si è in grado di correggere entrambi, prevenendo così un danno renale irreversibile.

Le iniziative di quest’anno racchiuse in “Una buona salute dei reni per tutti” sono partite nella Asl il 6 e si concluderanno il 10 e coinvolgono, oltre agli aderenti alle due organizzazioni, anche le Nefrologie, i pazienti con nefropatia e le loro famiglie e i cittadini, in particolar modo i più giovani, attraverso le scuole.

Il Dipartimento Nefrodialitico, diretto da Marcello Napoli, ha organizzato per giovedì 9 marzo dalle 9 alle 13 il Progetto Nefrologie Aperte: visite gratuite, ad accesso libero, con il controllo della pressione arteriosa, il calcolo del B.M.I e l’esame urine estemporaneo per il controllo dell’eventuale presenza di proteine e zucchero. Le persone positive allo screening vengono invitate a successivi controlli nefrologici.

Le strutture

Le strutture in cui i cittadini potranno recarsi il 9 marzo per Nefrologie Aperte sono: Reparto Nefrologia Vito Fazzi Lecce, Reparto Nefrologia Ospedale di Galatina, Reparto Nefrologia Ospedale di Gallipoli, Reparto Nefrologia Ospedale di Scorrano, Reparto Nefrologia Ospedale di Casarano, Centro assistenza Dialisi Pta di Campi salentina, Ambulatorio Nefrologia Poliambulatorio Cittadella della salute (Piazza Bottazzi) Lecce.

Venerdì 10 marzo, infine, alle ore 18 nel Dea del Fazzi si svolgerà un evento sulla donazione degli organi con convegno e momenti musicali.