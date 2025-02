“Giornata mondiale del rene”, al “Vito Fazzi” screening gratuiti per i bambini

Il Day Service dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria del Vito Fazzi di Lecce – diretta da Flavia Indrio – organizza per il 13 marzo, dalle ore 15 alle ore 18.30, in occasione della Giornata mondiale del rene, un evento di sensibilizzazione sulle malattie renali in età pediatrica.

Possono accedere bambini e adolescenti con una storia familiare a rischio per lo sviluppo di malattie renali, come dialisi, insufficienza renale cronica, calcoli renali, cisti renali, pressione arteriosa elevata fin dall’età giovanile e saranno sottoposti a visita nefrologica pediatrica, stick urine e misurazione della pressione arteriosa.

Verranno eseguiti gratuitamente alcuni accertamenti, come il controllo della pressione arteriosa o l’esame delle urine, in bambini ad alto rischio per lo sviluppo precoce di patologia renale.

Per prenotare la partecipazione allo screening: chiamare lo 0832- 661425/6 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

La giornata è organizzata in collaborazione con le Nefrologie della ASL e trae spunto da un’evidenza scientifica: la Malattia Renale Cronica rimane ancora poco conosciuta e sottovalutata nonostante siano 5 milioni gli italiani ad esserne affetti.

Spesso non ci si accorge di esserne affetti perché la malattia rimane di frequente asintomatica fino alla compromissione del rene. Le statistiche dicono che 7 italiani su 10 non hanno mai eseguito alcun controllo per conoscere la salute dei propri reni. È anche noto che i familiari di persone con malattia renale cronica hanno il rischio tre volte superiore, rispetto alla popolazione generale, a sviluppare questa patologia. Al stesso tempo, avere una storia familiare di malattia renale non significa sviluppare automaticamente una malattia renale: lo screening dei familiari ad alto rischio per lo sviluppo precoce di patologia renale porterà probabilmente a un trattamento efficace per la nefropatia in epoca precoce.