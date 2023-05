Si celebra la Giornata mondiale contro l’ipertensione, controlli della pressione e consulti gratuiti a Ecotekne

In occasione della XIX Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, la Asl di Lecce e Unisalento organizzano un evento di prevenzione per sensibilizzare sul rischio associato alla malattia ipertensiva.

Mercoledì 17 maggio dalle ore 9 alle 13, presso il Campus Universitario di Ecotekne (in piazzale Daniele Caiaffa nei pressi del Plesso H), il personale sanitario della Asl del Presidio medico dell’Ateneo, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana, misureranno la pressione arteriosa e risponderanno a dubbi e domande di tutte le persone interessate (personale dell’università, studenti, cittadini).

In Italia l’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico o l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco e le aritmie come la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica.

I dati più recenti confermano che più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età. La prevalenza di ipertensione arteriosa è inoltre in aumento tra bambini, adolescenti e giovani, ed è pari a circa il 10%.

Sebbene nella maggior parte dei casi risulti controllata dalla terapia, almeno il 35% degli italiani ipertesi presenta – malgrado le cure – valori pressori superiori a 140/90 mmHg. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, sono ipertesi, ma ignorano del tutto di esserlo.

Lo slogan “Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”, è stato negli ultimi anni il motivo conduttore della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League, in programma il 17 maggio di ogni anno.