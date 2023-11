Si celebra la “Giornata Mondiale dei Poveri”, le iniziative della Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca

Si svolgerà Domenica 19 Novembre la “VII Giornata Mondiale dei Poveri”, istituita nel 2016 da Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia e, in occasione della ricorrenza, la Caritas diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca, darà vita a una serie di iniziative.

Nei giorni precedenti al 19 novembre, ogni Comunità parrocchiale della Diocesi si preparerà a vivere la giornata con l’Adorazione Eucaristica. Sempre nello stesso giorno saranno promosse alcune manifestazioni per coinvolgere tutte le comunità a non distogliere lo sguardo dai poveri, anzi a guardarli con simpatia ed attenzione.

A partire dalle ore 13.00, si svolgeranno nel territorio diocesano, un pranzo di convivialità verrà organizzato nelle quattro foranie: Forania di Leuca, presso la Casa della Convivialità “Don Tonino Bello” ad Alessano (Comunità parrocchiali di Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo e Patù) – Forania di Taurisano, presso la Sala Oratorio San Francesco a Ruffano (Comunità parrocchiali di Taurisano, Ruffano, Supersano, Miggiano, Montesano Salentino e Specchia)- Forania di Tricase, presso la Locanda della fraternità presso la Maior Charitas a Tricase(Comunità parrocchiali di Tricase, Tiggiano e Cosano) – Forania di Ugento, presso la Sala Oratorio della Parrocchia di S. Giovanni Bosco (Comunità parrocchiali di Ugento, Presicce – Acquarica, Salve e Morciano di Leuca).

Come ricorda Don Lucio Ciardo, Direttore della Caritas diocesana: “Non dobbiamo mai dimenticarci degli ultimi, i carcerati sono tra questi” sarà prestata attenzione, anche alla condizione dei detenuti, infatti, sarà raccolto materiale per l’igiene personale: saponi, spazzolini, dentifrici, shampoo, bagnoschiuma, che donare ai detenuti della Casa Circondariale di Lecce a Borgo San Nicola.

Don Lucio Ciardo, nella lettera inviata ai sacerdoti, ai religiosi e ai fratelli laici, in occasione della riocorrenza, ha scritto: “Papa Francesco ha pubblicato il messaggio, per questa giornata: ‘Non distogliere lo sguardo dal povero’”.

Queste parole sono prese dal libro di Tobia al capitolo quarto. E’ un piccolo libro contenuto nella Bibbia, dal quale il compianto Vescovo, Mons. Vito De Grisantis, trovò lo spunto per indire una giornata, il 14 marzo 2010, per raccogliere un fondo-Progetto Tobia- a sostegn o dei giovani disoccupati e delle persone che perdevano il lavoro. L’impegno a non distogliere lo sguardo dai poveri portato avanti dalla Fondazione De Grisantis, braccio operativo della Caritas diocesana, ha fatto avviare 85 attività lavorative, sostenute 62 famiglie, garantendo complessivamente 1.924.331,91 di euro di prestiti