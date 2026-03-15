Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un colore per rompere il silenzio sui DCA

Ci sono sofferenze che non fanno rumore. Non si vedono subito, non si riconoscono facilmente e spesso si nascondono dietro gesti che raccontano un dolore che non grida, ma che scava solchi profondi nell’anima prima ancora che sul corpo. È un dolore che si nasconde dietro un piatto respinto, un allenamento di troppo o uno sguardo che evita lo specchio. È proprio per dare voce a queste storie che, ogni 15 marzo, si celebra in Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

La storia della Giornata del Fiocchetto Lilla nasce da un dolore profondo. Il merito va ad un padre, Stefano Tavilla che ha deciso di trasformare il vuoto lasciato dalla perdita della figlia Giulia, scoparsa a 17 anni a causa della bulimia, in un messaggio di speranza tinto di lilla. Il colore, che unisce la delicatezza del blu e la forza del rosso, ricorda la complessità dei DCA, spesso vissuti con una grande sofferenza interiore, nascosta dietro un’apparente serenità.

Parlare di Disturbi del Comportamento Alimentare significa immergersi in un oceano di complessità. Non è mai solo una questione di calorie, bilance o specchi. È un tentativo disperato di comunicare un disagio profondo, è una richiesta d’aiuto. In questa giornata, le piazze e i social si tingono di questo colore tenue per dire a chi sta combattendo una battaglia che, nonostante possa sembrare faticosa, si può vincere. In questa giornata, la narrazione si concentra valore della persona, ricordando che la guarigione non è un percorso lineare, ma una danza fatta di cadute, ma anche di mani tese che aiutano a rialzarsi.

L’importanza di questa ricorrenza risiede anche nella sua capacità di fare cultura. Sensibilizzare l’opinione pubblica significa educare lo sguardo a non giudicare, a non commentare con leggerezza la forma di un corpo e a comprendere che dietro un cambiamento fisico si nasconde spesso un miscuglio di emozioni contrastanti. La sensibilizzazione è fondamentale anche perché i disturbi alimentari possono colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dal genere o dal contesto sociale.

Custodire la delicatezza di questa giornata significa anche saper restare accanto. A volte, la cura inizia con un silenzio partecipe, con una mano tesa o con il coraggio di chiedere scusa per non aver capito subito. Il 15 marzo ci insegna che nessuno dovrebbe sentirsi invisibile nel proprio dolore e che ogni storia merita di essere riempita di nuovi colori, oltre il grigio della malattia.