Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto, istituzioni e U.S. Lecce lanciano l’appello

Si celebra domenica 16 aprile, la XXVI Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Per l’occasione Asl, Provincia e Comune di Lecce, in collaborazione con Unione sportiva Lecce, lanciano un appello per il consenso, in vita, alla donazione di organi e tessuti.

Nella giornata di domani, alle ore ore 11.30 presso la sala Stampa ‘Sergio Vantaggiato” del “Via del Mare” prima della partita contro la Sampdoria, il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Stefano Rossi, il Presidente della Provincia Stefano Minerva e il Sindaco del capoluogo Carlo Salvemini daranno ad Aido Lecce, presente all’evento, il proprio consenso alla donazione. Parteciperà l’Amministratore delegato di “Via Costadura” Sandro Mencucci.

Sono diverse le modalità per esprimere, in vita, il proprio volere sulla donazione post-mortem.

‘Donare è una scelta naturale. Dichiara il tuo sì in Comune’, è la campagna promossa dal Centro nazionale trapianti e dal Ministero della Salute, in partnership con Anci, che invitano alla dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.

Questa modalità rappresenta oggi il principale canale con cui i cittadini possono esprimere in vita la propria volontà. La scelta può essere anche comunicata ad associazioni di volontariato come Aido-Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (https://aido.it/) o alla Asl di appartenenza. Per contattare l’ufficio preposto occorre scrivere a [email protected].

È possibile inoltre compilare il tesserino del Centro Nazionale Trapianti () o il tesserino blu del Ministero della Salute, o una delle ‘donor card’ distribuite dalle associazioni di settore. In questo caso è necessario stampare la tessera e conservarla nei propri documenti personali.

Dai dati emersi dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che riporta i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei Comuni italiani in cui il servizio è attivo, emergono dati lusinghieri per alcuni Comuni della nostra Provincia: a livello regionale (oltre a Corato) il primo posto va, anche quest’anno, a Leverano, con un indice del dono di 83,39/100, un tasso di consenso del 99,7% e un’astensione al 39,2%. Il dato permette al comune salentino di conquistare anche il terzo posto nazionale tra i comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti).

Tuttavia la scelta alla donazione in vita è, nella nostra provincia, ancora al di sotto della media nazionale. Nasce anche da qui la necessità di sensibilizzare a una scelta di civiltà: “Decidere di donare gli organi e i tessuti è un atto di solidarietà e di grande umanità, che dona vita e speranza ad altre persone. Decidere di indicare questa volontà all’atto dell’emissione della carta d’identità, comunicarlo alla propria ASL o alle Associazioni di settore, è anche una scelta di civiltà che solleva i propri cari dal compito di assumere decisioni repentine e delicate dopo un evento estremamente doloroso – dichiara il Direttore generale Stefano Rossi – per questo in occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, e a pochi giorni di distanza dalla donazione di organi da parte di una giovane donna, grazie all’umanità dei suoi genitori, vogliamo ribadire con forza la cultura del dono ricordando che scegliere di donare gli organi, quando la vita non c’è più, significa donare la vita a chi, senza quel dono, potrebbe perderla per sempre”.

“Prestare il consenso alla donazione di organi e tessuti significa celebrare la vita – dichiara il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini – quando scegliamo di donare non conosciamo l’identità del destinatario ma siamo consapevoli che potrebbe servire a salvare o prolungare l’esistenza di un’altra persona. È un atto d’amore disinteressato che si offre alla propria comunità. Il mio appello ai cittadini leccesi è a prestare il consenso al momento del rinnovo della carta d’identità o attraverso le altre modalità che legge stabilisce. Facciamolo per sostenere la vita e per aiutare la nostra Asl a curare i pazienti che necessitano di un trapianto”.

“La scelta alla donazione in vita è, nella nostra provincia, ancora al di sotto della media nazionale. Per questa ragione ho accolto ben volentieri la proposta da parte di Asl Lecce di una iniziativa congiunta per sensibilizzare i cittadini ad esprimere, in vita, l’assenso alla donazione di organi e tessuti. Il Salento è fatto di uomini e donne generose: sono certo che comprenderanno il grande valore questo invito a una scelta di civiltà e solidarietà” dichiara il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.