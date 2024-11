“Basta poco per fare tanto!”, a Morciano di Leuca va in scena la Giornata della Protezione Civile

Domenica, 1 dicembre, alle ore 11, in Piazza degli Eroi a Morciano di Leuca si svolgerà la giornata “Basta poco per fare tanto!”. L’evento, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la polizia locale e la protezione civile Falchi del Salento di Taurisano, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del contributo attivo nel costruire comunità più sicure e resilienti.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai più piccoli, coinvolti in attività che li vedranno protagonisti nella gestione delle emergenze. Con la guida della protezione civile, i bambini impareranno a collaborare e a fare squadra per affrontare le calamità, sperimentando strumenti e tecniche utili a ridurre i rischi. Il compagno di viaggio di questa giornata sarà Nino, una mascotte a forma di falco, vestito da soccorritore e sempre pronto a intervenire.

In piazza saranno esposte attrezzature di emergenza, inclusa una tenda da campo che dimostra come garantire un rifugio sicuro in caso di disastri. Tra le emergenze simulate: incendi boschivi, rischio idrogeologico, sensibilizzazione all’uso del defibrillatore e alle tecniche di primo soccorso.

L’iniziativa vuole essere un’opportunità educativa e formativa, soprattutto per le nuove generazioni, cuore pulsante di una comunità che punta sulla consapevolezza per affrontare le sfide del territorio. Una dimostrazione concreta che “basta poco per fare tanto” nella creazione di una società più sicura e preparata.