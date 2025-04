“Giornata nazionale della Salute della Donna”, a Lecce servizi clinici per promuovere la prevenzione al femminile

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce aderisce alle iniziative promosse da Fondazione Onda ETS e, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 22 al 30 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi per promuovere la prevenzione e la cura al femminile.

Il calendario degli appuntamenti

23/04/2025 10:00 – 13:00

Ospedale Vito Fazzi – Sala Riunioni Direzione medica Piazza F. Muratore Lecce

Consulenza con componenti BREAST UNIT

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

23/04/2025 10:00-17:00

Ospedale Vito Fazzi – Centro Procreazione Medicalmente Assistita – Piazza F. Muratore Lecce

Consulenze

Prenotazione obbligatoria: 0832 661912 dal lunedì al venerdì ore 11-13

29/04/2025 15:00 – 17:30

Ospedale Vito Fazzi – Piazza F. Muratore Lecce 6° Piano Scala C

Visita dietologica

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

30/04/2025 9:00-18:00

Camper – ambulatorio medico mobile, Piazzetta Arco di Trionfo (Porta Napoli) Lecce

Infopoint sulla salute mentale della donna: colloqui informativi con operatori ospedalieri (Psichiatri e Psicologi del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi) in ambito psicologico per prevenire la violenza di genere e promuovere il benessere mentale. L’accesso sarà libero.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali – tra cui il Vito Fazzi di Lecce – dislocati sul territorio nazionale e in fase di rinnovo con il bando aperto fino al 31 maggio per il biennio 2026-2027, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Tutti i servizi, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, sono consultabili sul sito