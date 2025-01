Giornate della Legalità, alla Scuola di Cavalleria celebrate le figure di Falcone e Borsellino

La Scuola di Cavalleria in collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani del Sangue ha presentato, presso la caserma “Zappalà” di Lecce, la rappresentazione teatrale “Falcone e Borsellino – Storia di un dialogo”.

L’evento culturale si colloca nell’ambito delle attività dell’Esercito connesse alla promozione dei valori e degli ideali, rivolta ai Volontari in Ferma Iniziale del 2° Blocco 2024 in fase di specializzazione e ai giovani studenti degli istituti locali.

La rappresentazione teatrale, di cui è autrice la Maria Francesca Mariano, Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, racconta la vicenda umana e professionale dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il Generale di Brigata Matteo Rizzitelli, Comandante della Scuola di Cavalleria, ha accolto le numerose autorità civili e militari intervenute e che hanno preso parte alla cerimonia dell’alzabandiera, tra cui. Natalino Manno, Prefetto di Lecce, insieme agli alunni del Liceo classico e musicale “Palmieri” di Lecce e dell’Istituto Comprensivo “Falcone” di Copertino.

A seguire, presso l’aula polifunzionale “Zappalà” è andato in scena lo spettacolo, interpretato dalla compagnia teatrale Tèmenos, che ha condotto gli spettatori in un racconto emotivo reso ancora più tangibile dalla testimonianza della stessa autrice, giudice in prima linea per la lotta alle mafie.

L’evento è stata occasione, partendo dal tema della legalità, per riflettere su valori quali il coraggio, la determinazione, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio. In tale ambito si è potuto abbracciare anche il tema della solidarietà, attraverso il partenariato con AVIS e in particolare con l’attività di donazione sangue che vede la Scuola di Cavalleria impegnata in una campagna di donazioni volontarie a favore del centro trasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il Prefetto di Lecce ha espresso il ringraziamento all’Esercito e alla Scuola di Cavalleria, Istituzioni al servizio della collettività e di assoluto riferimento sul territorio salentino.

​La Scuola di Cavalleria nell’ambito della formazione del personale, consolida e accresce, a partire dai giovani arruolati, il senso del dovere e di servizio per la comunità, una condotta di vita ispirata ai più alti ideali che, accanto a capacità tecnico-professionali, fanno di un Soldato un portatore sano di valori.