Giornate della Memoria, le scuole raccontano i luoghi della Shoah, della guerra e del razzismo

La storia insieme, ma la memoria ancora di più. Sono previste per il 10 e 11 febbraio le Giornate della Memoria che racconteranno i luoghi della memoria, una memoria tanto drammatica quanto dal valore inestimabile affinché certi eventi non si ripetano più. Nelle due giornate, sette scuole del Salento si incontreranno presso la Sala Convegni Hotel Terminal a Leuca, che darà spazio e voce al percorso formativo e commemorativo dei ragazzi. L’evento è organizzato dal Comune di Castrignano e la Pro Loco Leuca, in collaborazione con gli istituti scolastici.

Il programma

Si parte venerdì dalle 16 alle 19.00: per il primo round di interventi ci saranno l’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” Gagliano del Capo con Dimenticanza è sciagura, memoria è riscatto; l’Istituto Comprensivo “Via Apulia” Tricase con Il rumore del mare e la sua Memoria. Inoltre, ci saranno gli interventi di Francesco Giaquinto e Giulia Chiffi e l’intervista al compianto Luciano Sorba (1943/45); infine, Camp 35 S.M.di Leuca – Una storia di nomi e vissuti nelle ville di Leuca.

Per sabato 11 febbraio, invece, l’appuntamento è dalle 9 alle 12:00 con i seguenti interventi: Istituto Comprensivo Supersano: La guerra incivile; Istituto Comprensivo “G. Pascoli’ Tricase: Per non dimenticare; I. I. S. S. “G. Salvemini” Alessano: I suoni della memoria; Liceo “G. Stampacchia” Tricase: Spei locus, luogo di speranza: Liceo “G. Comi” Tricase: Nell’oscurità e nell’ingiustizia la “Rosa Bianca” fioriva come una luce.

A chiudere le due giornate, nel pomeriggio di sabato 11, sarà la commedia dal titolo Processo a Dio” di Stefano Massini presso l’Oratorio di Giuliano del Capo liberamente adattata dalla Compagnia “Theatrum” di Galatina. L’evento, previsto per le 18:00, è a ingresso libero.