Caprarica di Lecce, un viaggio nel tempo tra storia e olio

Un frantoio, un libro e un’epoca. Caprarica di Lecce si prepara ad ospitare le Giornate Europee del Patrimonio, un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura del territorio.

Venerdì 27 settembre, alle ore 19, presso il Frantoio elettrificato Fam. Lubelli, l’evento sarà inaugurato dalla presentazione del libro “Oro, Forca e Fiamme” di Marcello Introna. Un’opera che ci trasporta nel cuore di Bari, nel 1667, in un’epoca segnata dalla peste. Introna, con uno sguardo lucido e disincantato, ci racconta storie di uomini e donne che lottano per la sopravvivenza e la dignità, in un mondo dominato dalla paura e dalla superstizione.

Un luogo simbolo. La scelta del Frantoio Lubelli non è casuale. Questo antico stabilimento, con le sue 12 strutture produttive, rappresenta un pezzo fondamentale della storia industriale del Salento. Un luogo dove si produceva l’oro verde, l’olio, e dove ancora oggi si respira l’atmosfera di un tempo.

Il patrimonio in cammino. Il tema di quest’edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, “Il patrimonio in cammino”, invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale come elemento di connessione tra passato e presente. Un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione, che ci racconta chi siamo e da dove veniamo.

Visite guidate e approfondimenti. Per tutto il weekend, sarà possibile visitare il frantoio, guidati da esperti dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Un’opportunità unica per scoprire i segreti di questo antico mestiere e per ammirare le macchine e gli strumenti utilizzati per la produzione dell’olio.

Un appuntamento da non perdere. Le Giornate Europee del Patrimonio a Caprarica di Lecce sono un evento rivolto a tutti coloro che sono interessati alla storia, alla cultura e alle tradizioni del nostro territorio. Un’occasione per scoprire un luogo affascinante e per immergersi in un’atmosfera unica.

Giornate Europee del Patrimonio, le visite guidate

A presentare le Giornate Europee del Patrimonio sarà l’Arch. Antonio Monte, Vice Presidente dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico che curerà nel corso delle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre le visite guidate (sabato 28 dalle 16.00 alle 18.30 domenica 29 dalle 10.30 alle 12.30 e 16.00 alle 18.30).