A San Cesario ‘gli spiriti’ animano le Giornate FAI d’autunno

Studenti, famiglie, cittadini, turisti e finanche i pellegrini della via Francigena che hanno invaso a centinaia gli spazi delle ex Distillerie De Giorgi a San Cesario di Lecce, per un’iniziativa di altissimo valore culturale pensata per le Giornate FAI d’autunno.

“Grazie a questa fondamentale attività didattica in collaborazione con FAI, commenta l’assessore alla pubblica istruzione Anna Luperto, siamo riusciti ad arricchire il percorso formativo degli studenti, sensibilizzandoli all’importanza della conservazione del territorio e delle sue risorse storiche, artistiche e naturali.

Questa strategia di collaborazione, perfezionata grazie alla sinergia tra scuole e FAI, permette di creare progetti che portano gli studenti fuori dalle aule facendoli entrare in contatto diretto con le bellezze del nostro territorio, da considerarsi come occasione di crescita e opportunità di emancipazione culturale, in grado di favorire la crescita di una generazione consapevole del valore del patrimonio che ci circonda e dell’importanza di proteggerlo per le future generazioni.”

Decisivo il ruolo degli insegnanti e della dirigente scolastica del Comprensivo Manzoni di San Cesario Maria Stella Colella: “Attraverso l’anteprima delle giornate FAI, dichiara la preside, abbiamo dato ulteriore rilevanza al progetto “A Scuola di OpenCoesione”, a cui l’istituto comprensivo di San Cesario ha aderito e che rappresenta una delle forme più significative di partecipazione attiva alla vita pubblica. Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso di cittadinanza consapevole attraverso un costante monitoraggio civico degli interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare quelle provenienti dalle politiche di coesione. In questo modo sono invitati a riflettere sul proprio territorio e a diventare protagonisti del cambiamento.”