Giorni della merla, dai più freddi dell’anno ai più caldi dell’inverno

I «Giorni della Merla», gli ultimi tre di gennaio, sono i più freddi dell’anno. Non c’è mai stata una prova scientifica di questa credenza popolare, ma sempre (o quasi) sempre l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato temperature basse, quasi gelide. Un’antica tradizione che ha dato vita a leggende, ispirato filastrocche e riti che si sono ripetuti, anno dopo anno, con quel piccolo fondo di verità che li ha resi magici.

Nel 2020, invece, non sarà così. Secondo gli esperti, infatti, è probabile che il 29, 30 e 31 gennaio saranno ricordati come i più caldi dell’inverno. Tutta colpa, come sempre, dell’alta pressione (in parte azzorriana e in parte africana, protagonista quasi indiscussa dell’estate) che regalerà giornate piene di sole e con il termometro pronto a segnare valori superiori alla media del periodo.

Curiosità: le leggende legate ai giorni della merla

Anche se non saranno i più freddi dell’anno, i giorni della merla continuano a raccontare storie ricche di fascino. Una, nata chissà quando, ha come protagonisti una bianchissima merla, vanitosa delle sue piume candide e un dispettoso gennaio. Secondo la leggenda, infatti, Gennaio avrebbe ‘rubato’ tre giorni a febbraio per ‘punire’ la merla che, orgogliosa, mostrava a tutti le sue piume bianche e sbeffeggiava gennaio con i suoi cinguettii sarcastici. Per ripararsi da quei giorni, così gelidi, la merla cercò riparo in un comignolo. Una volta passata la tempesta e con i primi tiepidi raggi di sole di febbraio, uscì. Ma aveva perso le sue belle piume, ormai nere.

Un’altra, molto simile, racconta che una merla che non riusciva più a trovare il cibo per i suoi piccoli chiese un po’ di “clemenza” a Gennaio che, fino a quel momento, durava solo 28 giorni. Non ricevendo mai risposta si organizzò per l’anno successivo, accumulando delle ‘scorte’ in un comignolo. Scoperto l’escamotage, il permaloso Gennaio decise di vendicarsi rendendo gli ultimi giorni ancor più gelidi, per mettere ancor più in difficoltà la merla e i suoi piccoli. Anche in questo caso, la permanenza in quel luogo caldo e accogliente trasformò per sempre le sue piume bianche.

La leggenda del cannone

Sebastiano Pauli nella seconda metà del Settecento narrava, nel libro intitolato “Modi di dire toscani ricercati nella loro origine”, che un cannone –rinominato la “Merla” – doveva oltrepassare il fiume Po. E poiché era molto grande e pesante, era necessario aspettare che il fiume fosse completamente ghiacciato. Quando? Negli ultimi giorni di gennaio. Ecco perché, secondo questa tradizione, i giorni della Merla sarebbero i più freddi dell’anno.

Sempre secondo la leggenda, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà mite. Se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo.