Il lavoro che c’è, il lavoro che non c’è, il lavoro che cambia. I giovani al centro dell’incontro organizzato da Cisl Lecce e Felsa Cisl

Le speranze di chi muove i primi passi nel mondo del lavoro, le aspettative di chi decide di “restare a casa”, la determinazione di chi insegue la sua strada, il coraggio di rimboccarsi le maniche, di affrontare la gavetta, ma anche la realtà con cui confrontarsi ogni giorno, ricca di difficoltà, di porte spesso chiuse e di altre non ancora aperte, di luoghi comuni da sfatare. Saranno i giovani al centro della tavola rotonda che accenderà i riflettori sulle nuove occupazioni, sulle sfide da affrontare, sui cambiamenti da cogliere, sui miglioramenti da fare, sulle soluzioni per colmare il mismatch esistente tra istruzione/formazione e mercato del lavoro.

«Il lavoro che c’è, il lavoro che non c’è, il lavoro che cambia…e i giovani?». È questo il titolo dell’appuntamento in programma venerdì 10 dicembre all’Hilton Garnen Hinn di Lecce. Il terzo incontro di un ciclo precongressuale della Cisl di Lecce (che il 24 e 25 febbraio 2022 celebrerà il suo XIX Congresso Provinciale), realizzato in collaborazione con Felsa Cisl, la Federazione che rappresenta e tutela i lavoratori somministrati, autonomi e atipici.

Per presentare l’evento – che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube – non si può che partire dall’art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale dell’Onu proprio il 10 dicembre del 1948.

«Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, altri mezzi di protezione sociale».

Il programma

La relazione introduttiva di Antonio Perrone, Segretario Territoriale della Cisl di Lecce, offrirà degli spunti di dibattito per la tavola rotonda moderata e coordinata da Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce.

Interverranno:

Daniel Zanda, Segretario Nazionale della Felsa Cisl;

Antonio Castellucci, Segretario Generale Cisl Puglia;

Enrico Calcagnile, Area Manager Puglia e Basilicata di Gi Group Spa;

fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro); Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione, al Diritto allo Studio, alla Scuola,

all’Università e alle Politiche del Lavoro della Regione Puglia.

Il dibattito sarà arricchito dai contributi di Valentina Pascali, Coordinatrice Territoriale Felsa Cisl Lecce e Francesco Barone, Coordinatore Territoriale Fistel Cisl Lecce (la Federazione sindacale che tutela dei settori i lavoratori dell’informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni).

Saranno presenti la Dirigente Scolastica Silvia Madaro Metrangolo e gli studenti della IV B e V B (Indirizzo Servizi Culturali dello Spettacolo) dell’I.I.S. ‘Antonietta De Pace’ di Lecce che, nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, hanno realizzato le produzioni audiovisuali che accompagneranno la narrazione delle tematiche affrontate.