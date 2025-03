Benvenuto Michele, fiocco azzurro in casa di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia

La cicogna ha fatto di nuovo visita a casa di Giuliano Sangiorgi, il carismatico frontman dei Negramaro, e della sua compagna Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo. Dopo la nascita della piccola Stella, sei anni fa, la coppia ha accolto il loro secondo figlio, un maschietto: Michele.

La notizia, annunciata con gioia e discrezione, ha scaldato i cuori dei fan e di tutti coloro che seguono con affetto il percorso umano e artistico del cantante salentino che ha aggiunto, in queste ore, una nuova strofa nella canzone della sua famiglia. Giuliano, con le sue parole che toccano l’anima, ha saputo esprimere la gioia di questo momento, raccontando l’emozione di essere diventato papà-bis con il brano “Ricominciamo tutto”.

«Ricominciamo tutto amore nostro!! Mamma, Stella ed io siamo pronti alla nostra vita insieme» ha scritto in un post condiviso sui social che sta collezionando cuoricini, auguri e congratulazioni.

La famiglia Sangiorgi si allarga, dunque, con l’arrivo di questo nuovo piccolo membro, che porterà gioia e amore nella loro casa. L’annuncio dell’arrivo del secondo figlio era arrivato sempre tramite i social. In un lungo post, pubblicato il giorno del dodicesimo anniversario della morte del padre, a gennaio, Giuliano aveva ‘svelato’ il segreto ai suoi fan:

“Io sono sempre fermo lì e credo che lo sarò per sempre — aveva scritto come didascalia della foto tra le braccia di papà Giancarlo — mi vorrei solo staccare un attimo, perché ho da dirti una cosa importante: aspetto un figlio, Stella un fratellino, tu un nuovo nipotino; poi mi farei avvolgere dal tuo sorriso e dalle tue lacrime di gioia e allora, solo allora potresti tornare a stringermi, per sempre, lasciandomi in quell’abbraccio da cui non andremo mai via. Lo sai da qui il tempo si misura in brividi”.

Auguriamo a Giuliano, Ilaria e alla piccola Stella un futuro radioso, pieno di felicità e di momenti indimenticabili.