“Faccio razzia con una mazza”, Francesca De André fuori controllo al GF16. Salento Rinasce contro la violenza in tv

Sotto i riflettori di questa edizione del Grande Fratello, c’è stato un nome noto, che ha fatto molto parlare di sé. La figlia d’arte Francesca De André ha tenuto gli spettatori del reality che si è appena concluso, con il fiato sospeso per molte puntante, con una personalità esplosiva e tanti litigi. E a prendere una posizione netta sul programma condotto da Barbara D’Urso è l’Associazione Salento Rinasce che non ci sta alla violenza in televisione.

A destare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto i modi della nipote di Fabrizio De André. Francesca si sarebbe resa più volte protagonista di episodi anche piuttosto violenti dal punto di vista verbale. E questo carattere esplosivo non ha deluso gli spettatori più accaniti del reality show di Canale 5.

Nella puntata di ieri, la situazione è degenerata nuovamente: Francesca De André ha minacciato di prendere “una mazza e fare razzia”, durante uno sfogo in giardino con Gennaro Lillo. “Chiama Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca… e me la porti qua– ha detto infuriata la concorrente del GF – perché la prossima volta che mi dicono qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia!”. Dei commenti che non sono piaciuti e che hanno fatto della nipote di Fabrizio De André ancora una volta un personaggio criticato.

L’associazione presieduta da Raffaele Longo, Salento Rinasce critica duramente i fatti della trasmissione di Canale 5. “Riteniamo gravissimi questi fatti e diffidiamo la Sig.ra Barbara D’Urso e il Grande Fratello a intraprendere immediati provvedimenti (anche se avrebbero dovuto essere presi prima). L’Associazione si riserva di valutare un eventuale reclamo alle strutture competenti per chiari messaggi di violenza e di istigazione alla violenza”.