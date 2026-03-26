‘Green Game’ 2026, Copertino, Gallipoli e Tricase in finale nazionale a Roma

Il Salento scende in campo per l’ambiente. Gli studenti del “Don Tonino Bello” di Copertino, dell’I.I.S. “A. Vespucci” di Gallipoli e dell’I.I.S. “Don Tonino Bello” di Tricase sono pronti a volare a Roma per la Finalissima del Green Game 2026.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 10:00, nella cornice del PalaTiziano. Qui, le eccellenze pugliesi si confronteranno con le migliori classi d’Italia in una sfida all’ultimo quiz sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e della corretta raccolta differenziata.

Promosso dai Consorzi Nazionali per il recupero degli imballaggi, il Green Game ha raggiunto numeri straordinari in questa 13ª edizione, coinvolgendo 290 scuole su tutto il territorio nazionale. Grazie al format innovativo curato dagli esperti di Peaktime, la formazione ambientale si trasforma in un’esperienza interattiva capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni.

Le classi di Copertino, Gallipoli e Tricase si sono distinte nelle fasi eliminatorie per preparazione e spirito di squadra. A Roma si contenderanno non solo il titolo di Campione Nazionale Green Game 2026, ma anche importanti premi in buoni per l’acquisto di materiale didattico.

“Portare l’educazione ambientale nelle scuole in modo dinamico significa formare cittadini consapevoli,” dichiarano i Consorzi promotori. “La Finale sarà un momento di grande energia e condivisione.”

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, conferma il ruolo centrale della scuola nella costruzione di un futuro più sostenibile.