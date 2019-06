L’inizio dell’estate è proprio…una bella storia! Grest 2019 nella Parrocchia di Santa Lucia a Lecce

La scuola sta per finire per la gioia degli alunni e dei professori, ma le famiglie dovranno fare i conti con i ragazzi a casa.

Le proposte in città non si fanno attendere, ma ancor prima dei Campi estivi organizzati in varie location ci sono gli oratori, ritrovo per i giovani di ogni età. Una bella abitudine che non si è persa, ma, anzi, si sta rilanciando.

Così, per giugno 2019 arriva la proposta dalla Parrocchia di Santa Lucia per i ragazzi tra i 6 e i 12 anni.

La realtà parrocchiale che si apre a ridosso di via Merine, vuole offrire ai ragazzi due settimane di sano divertimento e riflessione in compagnia di giovani e frizzanti animatori, accompagnati dagli educatori.

Un inizio dell’estate, a scuola conclusa, che intende lanciare un messaggio ben preciso “Scopri e mostra il tuo talento”

Sì, perché i ragazzi verranno invitati ogni giorno a guardare la propria vita come un “talento” da spendere e come una bella storia tutta da scrivere.

E proprio «Bella storia!» è lo slogan dell’iniziativa, un’esclamazione che ha in sé tutta la gioia e lo stupore di fronte all’opera d’arte che è la vita di ognuno di noi, soprattutto se vissuta nella consapevolezza della presenza di Dio. La vita è un dono, un’esperienza tutta da scoprire, fatta per mettere in campo le proprie potenzialità e i propri talenti.

I bambini e i ragazzi saranno impegnati in laboratori artistici, che porteranno ad una sorpresa finale, nella consapevolezza di saper creare con la mente e con le mani. E poi giochi di squadra, campionati di calcio e di pallavolo, caccia al tesoro.

Dal 14 al 27 giugno, dalle 9 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, la Parrocchia di Santa Lucia scriverà la sua “bella storia” insieme ai ragazzi.

Per info 3881758218.