Guardia di Finanza, il Comandante Regionale in visita a Lecce e Gallipoli

Nella mattinata del 23 aprile 2026, il Generale di Divisione Guido Mario Geremia, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Provinciale di Lecce.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, il Generale di Brigata Stefano Ciotti. La visita ha rappresentato un importante momento di confronto e coordinamento per le Fiamme Gialle operanti nel territorio salentino.

Il programma della mattinata ha previsto un incontro con tutti i Comandanti di Reparto della provincia; con il personale in servizio alla sede di Lecce e i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari.

Durante la cerimonia, il Generale Geremia ha consegnato ufficialmente degli encomi ai militari che si sono distinti per particolari meriti e professionalità nello svolgimento delle attività d’istituto, sottolineando il valore del capitale umano all’interno del Corpo.

Nel corso di un successivo briefing tecnico, sono state analizzate le dinamiche operative della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economico-finanziaria locale. Al centro del dibattito, le strategie per il contrasto ai fenomeni più critici del territorio

Nel primo pomeriggio, la visita istituzionale è proseguita presso la Compagnia di Gallipoli. Qui, il Generale Geremia ha incontrato il personale operante, approfondendo le indagini e le attività di controllo del territorio in corso in una delle aree a più alta densità turistica e commerciale della Puglia.

“I risultati ottenuti nei vari comparti sono la dimostrazione dell’efficienza e del contributo quotidiano delle Fiamme Gialle per la legalità economica nel Salento,” ha dichiarato l’Autorità, esprimendo profonda soddisfazione per l’operato dei reparti.

A conclusione della giornata, il Generale Stefano Ciotti ha ringraziato il Comandante Regionale a nome di tutti i finanzieri leccesi, rimarcando l’importanza della costante vicinanza del vertice regionale ai militari impegnati in prima linea in una provincia strategica come quella di Lecce.