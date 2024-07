Le Fiamme Gialle di Lecce donano oltre 400 capi di abbigliamento contraffatti alla Caritas

Un gesto di grande solidarietà da parte dei Finanzieri del Gruppo di Lecce e della Tenenza di Porto Cesareo. Su disposizione della Procura della Repubblica, hanno devoluto in beneficienza alla Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli oltre 400 capi di abbigliamento sequestrati nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione.

Si tratta di scarpe e magliette che erano state illegalmente commercializzate nella località marina di Porto Cesareo. I Finanzieri, nell’ambito delle loro funzioni di tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato la merce contraffatta sottraendola al mercato illegale.

La Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli, da sempre impegnata in azioni di sostegno alle persone più bisognose, ha accolto con entusiasmo la proposta di donazione. I capi di abbigliamento, dopo le opportune verifiche, saranno distribuiti alle famiglie salentine in difficoltà.

L’iniziativa dei Finanzieri leccesi sottolinea la loro attenzione non solo all’aspetto repressivo dei fenomeni illegali, ma anche al loro impegno concreto a favore della collettività. La donazione alla Caritas rappresenta un segno tangibile di vicinanza ai cittadini più bisognosi e di sostegno al prezioso lavoro svolto dalle organizzazioni del terzo settore.

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti non solo danneggiano le aziende italiane che investono in ricerca, sviluppo e design, ma hanno anche un impatto negativo sull’economia del Paese. La contraffazione, infatti, determina una significativa perdita di gettito fiscale, che si traduce in una diminuzione delle risorse disponibili per i servizi pubblici e per la crescita del Paese.

Le Fiamme Gialle di Lecce, con questa donazione, confermano il loro impegno a contrastare la contraffazione e a tutelare il Made in Italy. Un impegno che si coniuga con la costante attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, attraverso azioni concrete di solidarietà e sostegno.

L’iniziativa dei Finanzieri e della Caritas rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui rischi legati all’acquisto di prodotti contraffatti. È importante ricordare che questi prodotti spesso non rispettano gli standard di sicurezza e possono essere dannosi per la salute dei consumatori.