Guido Aprea lascia il Salento, per lui arriva la nomina a Prefetto di Massa Carrara

Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Vicario del Prefetto di “Via XXV Luglio”, ma tra gli incarichi rivestiti anche quello di Capo di Gabinetto, adesso, dopo molti anni trascorsi a Lecce, farà le valigie, destinazione Toscana.

Guido Aprea lascia il Salento, ne pomeriggio di ieri, infatti, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato, su proposta del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la nomina dell’attuale Viceprefetto Vicario di Lecce a Prefetto di Massa Carrara.

Guido Aprea

Classe ’66, laureato in giurisprudenza, nel 1993 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense, è stato Cultore della materia in diritto civile presso l’Università degli studi di Bari; ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso l’Ateneo barese; è stato Professore a contratto di Diritto amministrativo e Diritto dell’Ambiente marino; docente della Scuola superiore della pubblica Amministrazione locale; docente per conto del Ministero dell’Interno, in un corso per i dipendenti della Prefettura di Brindisi e dei Commissariati di Polizia di Stata della provincia sulla legge n. 241 del 1990.

Nel corso della sua carriera Presso il Ministero, ha ricoperto i ruoli, ripetiamo, di Capo di Gabinetto e Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Lecce e in molti casi anche quello di Commissario Straordinario in diversi comuni, tra cui Tricase, Squinzano, Gallipoli e Galatina e vanta numerose pubblicazioni.

Al Dott. Guido Aprea i migliori auguri di buon lavoro da parte della redazione di Leccenews24.