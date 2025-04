Hic Sunt Lupi, un incontro a Galatina per conoscere e tutelare il lupo nel Salento

Mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 18:00, il Palazzo della Cultura di Galatina ospiterà l’incontro pubblico “Hic Sunt Lupi: i lupi nel Salento. Storia, biologia, comportamento e misure di coesistenza“, organizzato dall’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si propone di approfondire la conoscenza del lupo, un animale che è tornato a popolare il territorio salentino, e di promuovere una convivenza armoniosa tra uomo e natura.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il lupo, nonostante il suo ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema, è ancora vittima di pregiudizi e paure infondate. L’obiettivo dell’incontro è quindi quello di fornire informazioni accurate e scientifiche su questo affascinante predatore, per superare i falsi miti e favorire una maggiore comprensione e rispetto.

Un programma ricco di interventi

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui:

– Francesco De Leo: responsabile scientifico del progetto “Hic Sunt Lupi” e ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche);

– Stefano Martella: giornalista;

– Enrica Calò: ecologa;

– Ruben Cataldo: archeologo.

I relatori affronteranno diversi aspetti legati al lupo, dalla sua storia e biologia al suo comportamento e alle misure di coesistenza con l’uomo. Saranno inoltre discussi i risultati delle ricerche scientifiche sul ritorno del lupo nel Salento e le strategie per la sua tutela.

Un’occasione per il dialogo

L’incontro prevede anche i saluti istituzionali dei rappresentanti del Comune di Galatina, dell’ASL Lecce, della Polizia Locale e della delegazione OIPA di Lecce e provincia. Sarà quindi un’occasione per il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro in cui uomo e lupo possano convivere in armonia.

“Hic Sunt Lupi”: una dichiarazione di intenti

Il titolo dell’incontro, “Hic Sunt Lupi”, vuole essere una dichiarazione di intenti, un modo per affermare la presenza del lupo nel Salento e la volontà di tutelarlo.