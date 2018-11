Cambridge International School, punto di riferimento per la didattica internazionale, approda nel Salento, e più precisamente a Martano.

Eccellenza nel panorama dell’Istruzione di Secondo Grado, l’Istituto “S.Trinchese” di Martano ha attivato un nuovo e importantissimo percorso di studio internazionale con la Cambridge International School.

Durante una partecipatissima serata, organizzata presso il Palazzo Baronale, nel cuore di Martano, alla presenza del sindaco Fabio Tarantino, della prof.ssa Barbara Gili Fivela, Presidente del corso di Laurea in Mediazione Linguistica presso Uni-Salento, e degli imprenditori Lucia Rescio per Sprech Group, Domenico Scordari per N&B e Alessandro Coricciati per Alèa, la Dirigente dell’Istituto Trinchese, prof.ssa Alieta Sciolti ha presentato il nuovo corso di studio. Tra il pubblico anche il Senatore Dario Stefàno.

La Dirigente Alieta Sciolti, nel corso del proprio intervento, ha voluto sottolineare come il successo e lo straordinario risultato appartengano a tutto il corpo docente dell’Istituto Trinchese, sempre in prima linea con attività di studio innovative.

Cambridge International School a Martano

Dopo una rigida selezione, l’Istituto Trinchese, sotto la guida della Dirigente, prof.ssa Alieta Sciolti, ha ottenuto dalla Cambridge International Examination il riconoscimento come centro ufficiale per gli esami IGCSE.

Il nuovo indirizzo prevede la costituzione del Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo-inglese. Lo studio bilingue interesserà le discipline di scienze, matematica, geografia e inglese all’interno del normale corso di studi previsti dal Curricolo Nazionale.

Un percorso didattico che prevede l’insegnamento delle discipline oggetto degli esami IGCS da parte di docenti italiani con la compresenza di esperti madrelingua. Tutto ciò consentirà un efficace apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti per il superamento degli esami.

Un’opportunità per tutto il territorio

Di opportunità notevole per la popolazione studentesca hanno parlato la Dirigete dell’Istituto Trinchese, Alieta Sciolti e il Sindaco Tarantino, il quale ha voluto ribadire come la scuola sia, anche e soprattutto, presidio di legalità.

Avvalorata dalle parole degli imprenditori presenti durante la presentazione, l’importanza di questo nuovo percorso di studio internazionale. Indubbia, infatti, la necessità di disporre sul territorio, di un punto di riferimento per un’istruzione dal respiro internazionale.

Una vera occasione per le nuove generazioni portate, oggi, a misurarsi in contesti sempre più globalizzati.

A Martano, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “S.Trinchese”, il nuovo Liceo Scientifico Internazionale, validato dalla selezione Cambridge International School, costituirà, senza ombra di dubbio, un’occasione di sviluppo per l’intero territorio salentino.

Una bella serata che ha aperto le porte a prospettive nuove.

Ma non è stata l’unica magia. A fare da corollario all’evento, la fluida sensualità delle danzatrici della “Compagnia Skenè” e le sonorità del progetto musicale “Ghetonìa”.