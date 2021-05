I Medici: una serie tv sulla storia dei Signori di Firenze

La serie tv è incentrata sulla famiglia Medici, che durante il Rinascimento era a capo della città di Firenze, e i numerosi ostacoli che deve affrontare con le altre famiglie rivali che tentano di spodestarli. Ora andiamo a scoprire di quante stagioni è composta la serie, con un piccolo riassunto, dove è stata girata, ma soprattutto le differenze tra la storia reale e ciò che è stato cambiato.

Tre stagioni

Una serie che ha ben tre stagioni, con un totale di 24 episodi, girati prevalentemente tra il Lazio e la Toscana, trasmessi in Italia dal 2016 al 2019. Messa in onda il 18 ottobre 2016 su Rai 1, fu la prima volta che una serie televisiva in Italia veniva trasmessa in Ultra HD. Le intere stagioni sono disponibili sulla piattaforma Amazon Prime.

Ogni stagione ha un diverso titolo in quanto si concentra su personaggi diversi: la prima stagione, I Medici – Masters of Florence, ambientata nella Firenze del 1429, è incentrata sul personaggio di Cosimo de’ Medici, figlio di Giovanni de’ Medici, ricco banchiere. Il potere della famiglia Medici viene minacciato dalle indagini sulla morte di Giovanni e dal sogno di Cosimo di completare il Duomo di Firenze.

La seconda stagione, I Medici – Lorenzo il Magnifico, presenta un salto temporale di vent’anni rispetto alla prima stagione. Il potere dei Medici si è consolidato, a capo della banca vi è Piero, figlio di Cosimo, ma la sua gestione è fuori luogo. Lorenzo e Giuliano, figli di Piero, si trovano costretti ad assumere il ruolo del padre anche a causa delle cattive condizioni di salute di Piero. A ciò si aggiunge la rivalità con un’altra famiglia fiorentina, la famiglia dei Pazzi. Lo scontro tra le due famiglie porterà alla nota vicenda della Congiura dei Pazzi.

La terza e ultima stagione, I Medici – Nel nome della famiglia, continua le vicende storiche della precedente stagione. Dopo il fallimento della congiura, Lorenzo deve affrontare una coalizione militare delle truppe pontificie e del Regno di Napoli. Inoltre, Lorenzo deve superare molti ostacoli per difendere la città di Firenze.

I Medici vs Storia

Nonostante sia una serie che trae ispirazione da fatti storici accaduti e persone realmente esistite, anche se romanzati per poter catturare l’attenzione del pubblico, vi sono delle differenze: nella serie Giovanni de’ Medici viene avvelenato, ma in realtà muore di vecchiaia; alcune opere della città di Firenze negli anni a cui fa riferimento la serie tv non erano state ancora realizzate; mentre nella serie Bianca de’ Medici viene esiliata dalla città e vi fa ritorno solo per occuparsi del fratello malato. In realtà Bianca muore nel 1488 e dopo pochi anni muore suo fratello.