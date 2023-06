“I nostri sogni”. Ciack, si gira il cortometraggio sulla disabilità con la colonna sonora del salentino Ascanio

Inizia ufficialmente la fase 2 de “I Nostri Sogni”, il progetto di Federazione Malattie Rare Infantili onlus ed Elive, per realizzare il primo corto cinematografico scritto, diretto e interpretato da ragazzi disabili. Protagonista, insieme ai ragazzi, sarà l’attore Ettore Bassi.

La colonna sonora, sarà salentina, perché realizzata appositamente per il film da Ascanio e Jaro.

La pellicola, sarà proiettata in anteprima a luglio al Giffoni Film Festival e in autunno approderà sulle piattaforme di Rai Cinema Channel e Rai Cinema Channel VR.

Il progetto è nato a settembre da un’idea di Fmri Onlus ed Elive. Per 3 mesi, da settembre a dicembre, 18 giovani tra i 14 e i 20 anni sono stati coinvolti in un laboratorio creativo di Storytelling, Video e Social. Incontrando tanti professionisti del settore hanno scoperto come nasce una storia per il cinema, come si devono organizzare le attività, hanno capito come scegliere la location giusta e appreso le varie tecniche per la realizzazione di un corto cinematografico. La sceneggiatura, le riprese, il montaggio de “I nostri sogni” saranno realizzate da Elive affiancata, in ogni fase del film, proprio dai ragazzi, supportati degli educatori.

I Nostri Sogni porta sul grande schermo il tema della disabilità raccontata attraverso gli occhi dei protagonisti che accompagnano lo spettatore nel loro mondo.

La storia, non priva di effetti speciali, è un viaggio immaginario verso il Pianeta dei Sogni, “il luogo dove tutto quello che desideriamo, tutto quello che speriamo è lì ad aspettarci”. Tra sogno e realtà i giovani disabili, attraverso un entusiasmo travolgente, portano sillo schermo i sogni, le fragilità, l’amicizia, il divertimento ma anche le difficoltà vissute da loro e dalle loro famiglie.

Ettore Bassi ha generosamente accettato con entusiasmo di far parte del progetto ed interpreta il ruolo dell’educatore, una figura centrale nel film.

La colonna sonora de “I Nostri Sogni” è il regalo di Ascanio, cantante salentino e Jaro ai ragazzi, una nuova canzone, creata apposta per loro, che accompagnerà le scene del film. Il brano, registrato nel mese di marzo, nasce dalla collaborazione tra l’artista di Veglie – reduce dal successo della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e amatissimo dai giovani grazie al suo brano “Margot” – e Giacomo Roggia in arte “Jaro” produttore/compositore della colonna sonora, producer Multiplatino per artisti come Shade, J Ax, Lortex, Biondo, Federica Carta; Rory Di Benedetto, Coautore e compositore per artisti quali Marco Mengoni, Lorenzo Fragola, Federica Carta, Anna Tatangelo, Zero Assoluto e Carlo Montanari, coautore /compositore che ha collaborato con artisti come Thomas per il brano disco d’oro “Il sole alla finestra”.

“Sono partito da Lecce per venire a Torino a girare il videoclip di Superbowl con un’energia pazzesca – dichiara Ascanio. Realizzare una canzone che faccia da colonna sonora a un prodotto cinematografico è sempre un’occasione unica. Il progetto I Nostri Sogni mi ha colpito da subito, la tematica che tratta è importante, fondamentale, e come dice il titolo stesso del corto che racconta un po’ i nostri sogni, ognuno di noi ha un sogno: bisogna inseguirlo, crederci e fare di tutto affinché si realizzi”, ha affermato Ascanio