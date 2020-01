Ictus e malattia di Fabry, a Cutrofiano un convegno e screening gratuiti

Continua l’iniziativa di informazione e prevenzione avviata ormai da qualche mese dall’associazione per la lotta all’ictus cerebrale pugliese sul territorio regionale. La prima tappa, svoltasi a Bari lo scorso 20 ottobre, ha registrato, in occasione dello screening gratuito realizzato in Piazza del Ferrarese, la presenza di 120 partecipanti che sono stati sottoposti alla misurazione di importanti parametri per la valutazione del rischio ictus e 26 al test specifico per la Malattia di Fabry, una malattia genetica ereditaria e rara causata dalla mutazione di un gene specifico.

Si tratta di una patologia che determina il malfunzionamento dell’enzima alfa-Gal A, che nel tempo può provocare un danno progressivo ai tessuti e agli organi principali (cervello, cuore, reni, occhio e cute) associata ad una ampia gamma di segni e sintomi, e pertanto non semplice da diagnosticare. Anche la tappa successiva realizzata a Lecce lo scorso 10 novembre in Piazza Sant’Oronzo ha suscitato un notevole interesse da parte della cittadinanza: infatti hanno partecipato 127 persone di differenti nazionalità, a 31 delle quali, sulla base di un’attenta valutazione medica, è stato somministrato anche il test specifico per il Fabry.

L’attenzione, quindi, a queste tematiche ha spinto A.L.I.Ce. Puglia ODV ad organizzare due nuovi incontri a Cutrofiano in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio dell’ASL di Lecce. Il progetto è stato, inoltre, cofinanziato da Shire – ora parte di Takeda.

Infatti, sabato 11 gennaio 2020, a partire dalle ore 17:00, presso le Scuderie di Palazzo Filomarini a Cutrofiano, si svolgerà un convegno sul tema della lotta all’ictus cerebrale e alla Malattia di Fabry, rivolto al personale sanitario ma anche all’intera cittadinanza, al quale interverranno numerosi esperti che spiegheranno la correlazione tra la malattia rara e gli eventi neurologici, cardiaci e il danno renale.

Il convegno

Prederanno parte all’iniziativa il Sindaco di Cutrofiano, Oriele Rolli e il Direttore Generale dell’ASL Lecce, Rodolfo Rollo, per i saluti istituzionali. L’introduzione e la presentazione dell’iniziativa saranno curate, invece, da Michele Bovino, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia ODV, Leonardo Barbarini, Direttore f.f. dell’U.O.C. di Neurologia e Stroke Unite del Vito Fazzi di Lecce, nonché tra i soci fondatori dell’associazione; Annalisa Rizzo, Dirigente Neurologo del V. Fazzi di Lecce tratterà la prevenzione degli eventi neurologici e il legame con la malattia di Fabry; Cosimo Greco, Cardiologo dell’U.O.C. di Cardiochirurgia del nosocomio leccese, illustrerà qual è il coinvolgimento cardiaco e Marcello Napoli, Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia del Fazzi, approfondirà la tematica del danno renale. Infine è stato previsto uno spazio dedicato al legame tra sanità e solidarietà, durante il quale si parlerà della donazione degli organi. In particolare, Raffaella Guido, Medico del Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Bari, spiegherà come, quando e perché donare gli organi, mentre, Cosimo Esposito, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Galatina, spiegherà il ruolo del Distretto nella promozione della donazione degli organi.

Screening gratuiti

Inoltre, domenica 12 gennaio, a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 13:00, sempre presso le Scuderie di Palazzo Filomarini a Cutrofiano, verrà realizzata la giornata di prevenzione e la popolazione potrà accedere per sottoporsi gratuitamente allo screening per la valutazione del rischio ictus, sottoponendo i partecipanti alla misurazione di importanti parametri (controllo peso e altezza, pressione arteriosa, glicemia, ricerca della fibrillazione atriale etc.) e, a seguito di valutazione del personale medico, al test per la malattia di Fabry. Lo staff sarà composto da infermieri e medici, neurologi, cardiologi e nefrologi, oltre che dai volontari dell’associazione.