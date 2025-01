IIS ‘Antonietta De Pace, al via il quadriennale del settore chimico-biologico

L’IIS Antonietta De Pace di Lecce annuncia una novità che apre nuove prospettive per gli studenti e le loro famiglie: a partire dall’anno scolastico 2025/2026 sarà possibile scegliere il percorso quadriennale nell’indirizzo chimico-biologico.

Cos’è il quadriennale?

Si tratta di un percorso di studi più breve, ma altrettanto completo, che permette di conseguire il diploma in soli quattro anni. Questo significa più tempo per dedicarsi agli studi universitari, entrare nel mondo del lavoro o specializzarsi in un ITS (Istituto Tecnico Superiore).

Perché scegliere il quadriennale?

Flessibilità: un percorso pensato per chi desidera raggiungere i propri obiettivi in tempi più rapidi;

Focus pratico: un’offerta formativa fortemente orientata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro;

Un’opportunità in linea con le esigenze del territorio: il settore chimico-biologico offre numerosi sbocchi professionali e la Puglia sta investendo molto nella formazione in questo campo.

Attenzione: il quadriennale è solo un’opzione. Chi vuole può continuare a scegliere l’indirizzo quinquennale

Chi lo desidera potrà continuare a seguire il tradizionale percorso quinquennale. La scelta del percorso quadriennale o quinquennale dipenderà dalle aspirazioni e dalle attitudini di ciascun studente.

I vantaggi del quadriennale

Un anno in meno: Più tempo per dedicarsi a ciò che si desidera;

Competenze specifiche: acquisizione di competenze richieste dal mondo del lavoro.

Un futuro più chiaro: Un percorso formativo che facilita l’orientamento universitario e professionale.

Le parole della Dirigente Scolastica

“Siamo entusiasti di offrire questa nuova opportunità ai nostri studenti. Il quadriennale rappresenta una risposta alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione e offre ai giovani le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.” afferma la prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo, Dirigente Scolastica dell’IIS De Pace.

L’IIS ‘De Pace’ si conferma dunque come un punto di riferimento per la formazione nel territorio leccese. Scegliendo il quadriennale chimico-biologico, si offrirà ai giovani studenti la possibilità di costruire un futuro brillante e di realizzare i loro sogni.

Per maggiori informazioni:

– Visita il sito web della scuola

– Contatta la segreteria scolastica allo 0832.345008.