Continuano le riprese de “Il Commissario Ricciardi”, la nuova fiction con Lino Guanciale girata a Taranto

Gli ingredienti per essere un altro successo targato Rai ci sono tutti, tant’è che è una delle produzioni più attese della prossima stagione. Cresce l’attesa per «Il Commissario Ricciardi», il personaggio creato da Maurizio De Giovanni, l’autore de «I bastardi di Pizzofalcone», altra fiction che sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico, ansioso di sapere cosa accadrà all’ispettore Lojacono dopo l’esplosione di un’auto davanti al ristorante di Letizia, dove stava festeggiando la conclusione di un’indagine complicata insieme alla sua squadra.

Le riprese della serie diretta da Alessandro D’Alatri sono iniziate a Taranto il 23 maggio e dureranno 23 settimane. «In città si respira quotidianamente l’atmosfera degli anni Trenta con quella dose di eleganza e semplicità che hanno caratterizzato un’epoca così distante e al tempo stesso così vicina alla nostra» ha dichiarato all’Ansa il registra cui spetta il compito di imprimere sulla pellicola i personaggi nati dalla penna di De Giovanni.

«Tra un mese – ha concluso – torneremo a Napoli per i due terzi di produzione mancante portandoci nel cuore l’ospitalità e la gentilezza dei tarantini».

Protagonista sarà Lino Guanciale, uno degli attori del momento. Le prime foto dal set mostrano l’attore abruzzese neo-quarantenne nei panni dell’anti-eroe perfetto.

Trama

Per il commissario della Mobile di Napoli negli anni ’30 catturare gli assassini è una vocazione. Il punto è che dietro quella faccia a tratti burbera, nasconde un segreto, una sorta di “maledizione” ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento. Sono loro, le vittime, con le loro ultime parole ad ‘invitare’ il Commissario a cercare giustizia. E lui ci riuscità a risovere anche i casi più complicati, facendo affidamento solo sulle sue straordinarie doti intuitive, unite ad un’ossessiva tenacia.

Il Commissario è un uomo solo e senza amici. Uniche eccezioni, l’anziana tata Rosa, il brigadiere Maione e il medico legale Modo, collaboratori di cui si fida.

La madre, prima di morire, lo aveva avvertito: “Non commettere il mio stesso errore, non avere figli, altrimenti li condannerai come ho io ho fatto con te“. Per questo Ricciardi si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, ma la sua solitudine verrà minata dall’incontro con due donne affascinanti, ma diverse. Enrica (interpretata da Maria Vera Ratti) che incarna la normalità e Livia (Serena Iansiti), sensuale e passionale. Chi tra le due farà breccia nel cuore imperscrutabile del commissario?

Il libro

C’è grande attesa intanto per l’uscita del libro ‘Il pianto dell’alba – Ultima ombra per il commissario Ricciardi’ (il 25 giugno per Einaudi), il romanzo in cui il detective chiude il suo ciclo, e trepidazione per il tipo di fine che sarà riservata al personaggio che da 15 anni vive nei romanzi di De Giovanni.