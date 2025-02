Il contouring, una tecnica di make-up per valorizzare e scolpire i tratti del viso

Il contouring è una tecnica di make-up che utilizza luci e ombre per scolpire il viso, creando un effetto tridimensionale e valorizzando i tratti desiderati. Si basa sull’applicazione di prodotti più scuri (per definire e creare ombre) e più chiari (per illuminare e mettere in risalto) in punti strategici del viso.

Le diverse tipologie di viso e il contouring più adatto

Come ben sappiamo ogni viso è unico e richiede un contouring personalizzato in base alle sue caratteristiche. Ecco alcune delle tipologie di viso più comuni e i consigli per il contouring più adatto:

Viso ovale: considerato il viso ideale, il contouring può essere leggero e mirato a definire leggermente i tratti. Si possono scurire i lati della fronte, sotto gli zigomi e lungo la mascella, illuminando il centro della fronte, il ponte del naso, gli zigomi e il mento.

Viso rotondo: l’obiettivo è allungare il viso e creare definizione. Si possono scurire i lati del viso, sotto gli zigomi e lungo la mascella, illuminando il centro della fronte, il ponte del naso, gli zigomi e il mento.

Viso quadrato: si cerca di addolcire i tratti spigolosi. Si possono scurire gli angoli della mascella e i lati della fronte, illuminando il centro della fronte, il ponte del naso, gli zigomi e il mento.

Viso a cuore: si vuole bilanciare la fronte ampia e il mento stretto. Si possono scurire i lati della fronte e illuminare il centro della fronte, il ponte del naso, gli zigomi e il mento.

Viso a diamante: si cerca di allargare la zona degli zigomi e bilanciare il mento appuntito. Si possono scurire i lati del viso e illuminare il centro della fronte, il ponte del naso, gli zigomi e il mento.

Come realizzare un contouring perfetto

Prepara la pelle: idrata e applica una base per il trucco.

Applica i prodotti scuri: utilizza una terra o un prodotto in crema più scuro del tuo incarnato per definire i contorni del viso.

Applica i prodotti chiari: utilizza un illuminante o un correttore più chiaro del tuo incarnato per illuminare le zone desiderate.

Sfuma: sfuma delicatamente i prodotti per un risultato naturale e uniforme.

Applica il blush: aggiungi un tocco di colore sulle guance per un effetto fresco e luminoso.

Consigli utili

– Utilizza prodotti specifici per il contouring, come terre, illuminanti e correttori.

– Scegli tonalità adatte al tuo incarnato.

– Applica i prodotti con pennelli o spugnette per un risultato preciso e sfumato.

– Non esagerare con la quantità di prodotto, meglio un risultato leggero e naturale.

– Esercitati e sperimenta per trovare il contouring più adatto al tuo viso.