Il Galilei-Costa-Scarambone di Lecce sul podio mondiale per la lotta al bullismo

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, sotto la guida della dirigente Gabriella Margiotta, ha raggiunto un apice di prestigio internazionale. La scuola è stata infatti selezionata tra le prime tre al mondo per i prestigiosi “World’s Best School Prizes 2024“, nella categoria “Supporting Healthy Lives”.

Un progetto nato dall’impegno degli studenti

Questo straordinario risultato è frutto del progetto “MABASTA“, un’iniziativa promossa e gestita direttamente dagli studenti dal 2016. Il movimento giovanile “MABASTA – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti” ha come obiettivo primario la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Attraverso incontri e workshop “peer-to-peer“, i giovani attivisti sensibilizzano i loro coetanei in scuole di tutta Italia, promuovendo una cultura del rispetto e dell’inclusione.

Un riconoscimento che va oltre i confini nazionali

L’assegnazione del premio “World’s Best School” rappresenta un riconoscimento non solo per l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”, ma per l’intero sistema educativo italiano. La scuola leccese si distingue a livello internazionale per il suo impegno nella promozione del benessere degli studenti e nella lotta ad un fenomeno sociale così diffuso e dannoso come il bullismo.

Un modello di scuola che fa la differenza

Il progetto “MABASTA” dimostra come la scuola, intesa come luogo di formazione e crescita, possa essere un potente strumento per affrontare sfide complesse e promuovere valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e la tolleranza. L’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce si conferma un modello di eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di offrire ai suoi studenti un’educazione completa e di qualità.

Le parole della dirigente

La dirigente Gabriella Margiotta ha espresso grande soddisfazione per questo straordinario risultato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno degli studenti. “Questo premio è un riconoscimento al nostro impegno costante nel promuovere il benessere dei nostri ragazzi e nel creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia a livello internazionale e di essere un esempio per altre scuole”.

Un futuro promettente

Il riconoscimento ottenuto dall’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” apre nuove prospettive per il progetto “MABASTA”. I giovani attivisti potranno ampliare la loro azione, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole e di studenti. Inoltre, questo successo rappresenta uno stimolo per altre scuole a intraprendere percorsi simili, promuovendo la cultura del rispetto e della non violenza.

Il traguardo raggiunto dall’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” è un segnale forte e chiaro: la scuola può fare la differenza. Investendo nella formazione e nel benessere dei giovani, possiamo costruire un futuro migliore per tutti.