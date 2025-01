La commovente storia di Epifanio, il gatto nero della Befana

Hai mai sentito parlare di Epifanio? Era un gatto nero speciale, compagno inseparabile della Befana nelle sue notti magiche, custode di segreti e avventure.

Un’Amicizia Antica

Si narra che un tempo i gatti fossero tutti tigrati. Tutti tranne quello della vecchina che, in sella ad una scopa, riusciva a portare i doni a tutti i bambini del mondo, dolci a quelli buoni, carbone a quelli cattivi. Ad accompagnarla in questo viaggio di una notte, tra il 5 e il 6 gennaio, c’era un felino dal pelo lucente, con occhi che brillavano di mille luci. Il gatto, con la sua vista acuta, individuava le case più nascoste e le camminate più tortuose, guidando la Befana dai poteri magici verso le sue destinazioni. Quando avevano concluso il loro compito, il micio e la sua inseparabile padrona ‘dormivano’ fino al prossimo viaggio.

La leggenda del gatto nero della Befana

Secoli di amicizia, migliaia di emozioni fino a quando una notte, mentre la Befana sorvolava i tetti delle case, il gatto si sporse oltre il bordo della scopa, affascinato dalla bellezza del mondo che si stendeva sotto di loro. Era un panorama incantevole: luci che danzavano nelle finestre, il profumo dei dolci e l’entusiasmo dei bambini che attendevano con trepidazione l’arrivo dei regali. In quel momento di meraviglia, accadde qualcosa di inaspettato. Il sacco dei doni, pesante e stracolmo di sorprese, si aprì misteriosamente, e un regalo volò via.

La Befana esclamò con tono incredulo: “Mai era successo un errore così in millenni di viaggi!” Un misto di preoccupazione e sorpresa attraversò il suo volto. Ma il gatto, pur mostrando un’espressione colpevole, taceva. Con gli occhi bassi, sembrava chiedere perdono. La Befana, con la saggezza accumulata in secoli di avventure, rivolse uno sguardo profondo al suo amico felino e disse: “Vecchio micione, sei stato tu. Non mi arrabbio…”.

In quel momento, la Befana rifletté sulla sua vita solitaria, trascorsa a volare tra case e camini, a distribuire doni ma senza mai avere una vera compagnia. “La vita è stata noiosa e solitaria con me,” continuò, “ma a questo bambino bisogna pur dare qualcosa: andrai tu!” Con un incantesimo, il gatto fu catapultato in un camino fumoso.

Quando il micio atterrò nel grande salone di una casa, cominciò a tossire a causa della cenere. La famiglia, colpita da quell’inaspettato arrivo, lo guardava con stupore. Ma tra tutti, un bimbo dagli occhi brillanti urlò: “Che bello, un amico tutto per me!”

I genitori, un po’ timorosi, non ebbero il coraggio di separare il loro piccolo dal nuovo arrivato. Il gatto nero trovò una nuova famiglia e una nuova vita. E la Befana, pur sentendo la mancanza del suo fedele compagno, si consolò pensando alla gioia che aveva portato a quel bambino.

Da quel giorno, nelle città apparvero gatti neri, creature straordinarie che avrebbero, per sempre, portato la memoria di quella notte particolare.

Ecco perché oggi i gatti neri sono considerati animali speciali. La leggenda del gatto nero della Befana ci insegna che ogni errore può trasformarsi in un dono inaspettato. Ci ricorda che la magia esiste in forme e colori diversi, e che anche una piccola azione può modificare il corso della vita di qualcuno. Così, ogni anno, il 5 gennaio, mentre i bimbi si preparano ad accogliere la Befana, non dimentichiamo di riservare un posto nel nostro cuore e nella nostra mente per i gatti neri, simboli di quella notte in cui i sogni si avverano e la magia ci avvolge in un abbraccio caloroso.