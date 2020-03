Il mare d’inverno in versi. La filastrocca della domenica di Miriam Perrone

Nella sua attesa filastrocca della domenica in dialetto nord-salentino, Miriam Perrone racconta il mare d’inverno. Il mare e le marine nella stagione invernale, quando la solitudine e l’abbandono la fanno da padroni. Quando il chiacchiericcio estivo di giovani allegri è un ricordo lontano e una speranza futura. Bisogna aspettare la primavera, le belle giornate per vedere il lungomare affollarsi di coppie che passeggiano godendosi i caldi raggi del sole. Ma d’inverno, di fronte al mare c’è un albero, un albero che non dà frutti. Un albero spoglio che ascolta i segreti del mare.

Aggiu natu ti fronte a tie,

nu tegnu frutti né aulie…

Quanta gente t’estate per ste vie,

tanti carusi ca si prumettune amore cu li musi.

Ah mare miu, nui mantinimu lu segretu,

quiddru ca sintimu lu mannamu a rretu.

L’invernu stamu suli,

niente gente su sti pisuli,

ma ti bellezza ni inchimu la faccia,

finchè nu rria la Primavera e la gente

‘ncigna ntorna cu ni ‘mbrazza.

Traduzione

Sono nato di fronte a te,

ma non sono né un albero da frutto né un ulivo…

Quanta gente d’estate per queste strade,

tanti giovani che si baciano promettendosi amore per sempre.

Oh, mare mio. Noi manteniamo il segreto

E quello che sentiamo lo mandiamo indietro!

L’inverno siamo soli,

nessuno siede su queste panchine di pietra,

ma della bellezza ci riempiamo la faccia

fino a quando non arriva la primavera e la gente

inizia di nuovo a riabbracciarci.