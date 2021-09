Il mio diario, un anno con i supereroi della legalità. La Polizia consegna le agende agli studenti di 4° elementare

«Il mio diario». È questo il nome del progetto della Polizia di Stato per avvicinare i ragazzi alla cultura della legalità, al rispetto delle regole e ai valori della civile convivenza seguendo quanto stabilito nella Carta Costituzionale. Un’agenda per accompagnare gli alunni durante l’anno scolastico, ma anche per proporre ad insegnanti e genitori argomenti di riflessione per la formazione dei cittadini del domani.

Un anno con i supereroi della legalità

Protagonisti del diario – realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze – sono un ragazzo “Vis” e una ragazza “Musa”, supereroi della legalità che insieme gli amici a quattro zampe parlanti, “Lampo” e “Saetta”, un pastore tedesco ed un labrador color miele, danno vita a tante avventure al fianco degli amici della Polizia di Stato. Ogni peripezia dei due paladini della legalità affronta argomenti come la salute, lo sport, la cura dell’ambiente, l’inclusione sociale, l’educazione stradale, il corretto utilizzo di internet e dei social network e quei fenomeni come il bullismo ed il cyberbullismo.

Altro personaggio presente nell’agenda è il noto Geronimo Stilton, il topo investigatore diventato un compagno di viaggio di Vis e Musa, pronto a dare la dritta giusta per vivere bene insieme.

Consegnate le agende ai piccoli alunni

Le agende sono state consegnate agli alunni che frequentano la 4^ classe di tre istituti scolastici della provincia di Lecce, selezionati tra quelli partecipanti ai “Progetti sulla Legalità” realizzati su scala nazionale nel triennio 2018/2021.

Gli Istituti sono:

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” – Copertino

Circolo Didattico “Vincenzo Ampolo” – Surbo

Istituto Comprensivo “Italo Calvino” – Alliste

Il progetto “Il mio diario” – giunto alla sua ottava edizione – è rivolto, come detto, agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria. Tra le pagine custodisce anche validissimi consigli agli studenti, da parte degli amici della Polizia di stato, su argomenti importanti per lo sviluppo della consapevolezza civica affrontando temi d’attualità.

Contiene anche un fascicolo ritagliabile sulla Costituzione italiana che illustra il significato dei primi 12 articoli che costituiscono i principi fondamentali.

Incontenibile l’entusiasmo dei bambini nei tre istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa che hanno accolto gli “Amici della Polizia di Stato” omaggiandoli con canti e cori di benvenuto.