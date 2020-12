“Il più bel Presepe in Famiglia”, partito il concorso. Iscrizioni entro il 24 dicembre

Provincia di Lecce e Comune di San Donato insieme con un’iniziativa natalizia che viaggia “in rete”, all’insegna della riscoperta e valorizzazione dell’arte del Presepe. Si intitola “Il più bel Presepe in famiglia” ed è un concorso lanciato dai due Enti per il Natale 2020.

“Il concorso, che premierà il presepe più bello della città di San Donato e il miglior presepe del territorio provinciale, è un modo per vivere un Natale di comunità, tutti insieme, superando le distanze dovute alle restrizioni per contenere la diffusione del Covid. Al tempo stesso, rappresenta un’occasione per conservare e rinnovare le nostre tradizioni”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“Si è deciso di rispolverare una bella tradizione, il presepe in famiglia, iniziativa lanciata, tanti fa, da don Donato De Blasi, ideatore del Presepe Vivente di San Donato di Lecce. Si creerà, così, una ‘piazza virtuale’ di emozioni natalizie, facendo conoscere il talento artistico della nostra città”, ha invece dichiarato il sindaco di San Donato Alessandro Quarta.

Come illustra nel dettaglio, il primo cittadino: “Il concorso avrà due sezioni: locale e provinciale. Saranno premiati, dunque, il miglior presepe della nostra città ed il miglior presepe della provincia di Lecce. Saranno accese le luminarie natalizie per non far perdere, anche in un momento così difficile, l’atmosfera magica di questo periodo. Sarà un Natale diverso, da vivere in famiglia con gli affetti più cari ed ugualmente ricco di emozioni”.

Per partecipare bisognerà inviare, entro il 24 dicembre, nella sezione messaggi della pagina Fb del Comune di San Donato di Lecce, una foto del proprio presepe, specificando la sezione per cui si concorre e indicando nome, cognome e recapito telefonico. Per ogni sezione, saranno premiati i primi tre presepi classificati. Il concorso è a votazione mista: online e tramite commissione di esperti. Le votazioni si chideranno il 2 gennaio.

“Il concorso, ideato e messo a punto in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Spettacolo, vuole essere la dimostrazione, dunque, di come in tempi difficili, scanditi dal distanziamento fisico-sociale, la creatività e la voglia di mettersi in gioco, viaggiano su percorsi alternativi, grazie alle straordinarie opportunità offerte dalla rete”, conclude l’assessore Eventi e Spettacolo di San Donato Ilenia Taurino.