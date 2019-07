Il Salento sfida l’afa… per gli anziani “è il caldo di Santa Domenica”

Se provi a “lamentarti” con qualunque persona più in là con gli anni del caldo afoso che in questi giorni ha reso l’aria quasi irrespirabile la risposta, rigorosamente in dialetto, sarà sempre la stessa: «è il caldo di Santa Domenica».

Già, perché in passato gli anziani – che non avevano app, pc, smartphone e tv con cui aggiornarsi quotidianamente sulle previsioni metereologiche – non interpellavano gli esperti per conoscere il tempo, ma il cielo, i tramonti, le stelle, il vento e persino gli animali. È nella natura, con cui avevano un rapporto diverso, che cercavano le risposte alle loro domande. D’altronde, è così che sono nati detti popolari e proverbi tra cui, solo per citare gli esempi più noti, «rosso di sera, bel tempo si spera» o «cielo a pecorelle, acqua a catinelle».

Non solo, i nostri nonni erano abituati ad associare pioggia, temporali, sole e grandine alle “ricorrenze” di quel periodo. Ecco perché le temperature bollenti di questa prima decade di luglio non colgono di sorpresa i ‘vecchietti’. Perché, appunto, è la settimana di Santa Domenica, commemorata il 6 luglio. Sarà così anche a Santa Maria Maddalena o a Santi Medici. Diverso il caso di Sant’Anna, dove invece, è attesa pioggia.

E poco importa se l’alta pressione ha regalato temperature superiori alla media del periodo per tutto il mese di giugno, per gli anziani fa caldo non per l’alta pressione, ma perché in questo periodo è sempre stato così. Credenze popolari a parte, secondo i meteorologi l’asticella della colonnina di mercurio resterà su valori alti fino al prossimo weekend. Insomma, caldo e afa (a causa dell’aumento dell’umidità dell’aria) non daranno tregua.



I consigli per affrontare quest’ondata sono comunque sempre gli stessi: bere molta acqua, mangiare soprattutto frutta e verdura, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, uscire con cappelli che proteggano dal sole e con abiti leggeri.