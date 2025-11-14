“Il volto del dono”, premiati nel Vito Fazzi di Lecce 200 donatori di sangue e midollo

Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sala Conferenze del Dea Ospedale Vito Fazzi di Lecce, la cerimonia di consegna del Premio “Il volto del dono”, dedicato a circa 200 donatrici e donatori di sangue e midollo osseo delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con Asl Brindisi, Lecce, Taranto e Ospedale Panico di Tricase, ha reso omaggio a chi con costanza contribuisce, con la donazione di sangue e midollo, alla salute di migliaia di pazienti in caso di terapie mediche, emergenze, interventi chirurgici, trapianti.

All’evento sono intervenuti Angelo Ostuni Direttore Struttura regionale coordinamento attività trasfusionali, Stefano Rossi Direttore generale Asl Lecce, Donato Canaris Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Panico di Tricase, Maurizio De Nuccio Direttore generale Asl Brindisi, Gregorio Colacicco Commissario Straordinario Asl Taranto e il Presidente della Regione Puglia.

Presenti i responsabili dei servizi trasfusionali delle aziende sanitarie coinvolte e Antonella Caroli Dirigente Dipartimento Salute Regione Puglia.

Protagonisti i volontari e le volontarie delle Associazioni di Admo, Asdovos, Associazione Jonica Donatori di sangue Bambino Microcitemico, Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas, Fratres delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

“La cultura della donazione in Puglia ha fatto passi da gigante, le nostre strutture sono diventate autosufficienti, è un risultato rilevante che ci permetterà a breve anche di aiutare altre Regioni. Dobbiamo fare in modo che questa cultura del dono si ampli, che contempli anche la donazione di organi e tessuti. Siamo tra le prime regioni d’Europa nei trapianti cardiaci, segno straordinario di grande efficienza del sistema. La mia gratitudine va a tutte le associazioni di donatori che, avvicinando i giovani alla cultura del dono, costruiscono una società e una comunità solidale”, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia.

“Grazie a una rete solida e instancabile di associazioni e ai nostri Centri trasfusionali siamo diventati autosufficienti e possiamo garantire sicurezza, tempestività di trattamento e cure a una eterogenea platea di pazienti. La nostra attività è in fase di potenziamento: da qualche giorno l’unità trapianti del Reparto di Ematologia è stata rifunzionalizzata e ospita già alcuni pazienti con procedure trapiantologiche in corso. Donare il sangue è un’azione di altruismo che contribuisce a dare vita e speranza di vita ma significa anche avere cura di se stessi e della propria salute. Grazie a tutti coloro che ogni giorno coltivano la cultura del dono” ha dichiarato il Direttore generale di Asl Lecce Stefano Rossi.

“Partecipare a un evento come ‘Il volto del dono’ significa riconoscere e valorizzare la generosità di chi, con un gesto semplice ma di enorme valore, contribuisce ogni giorno alla vita e alla salute di tanti pazienti. La provincia di Brindisi può contare su una rete di donatori e associazioni straordinariamente attive, che rappresentano un punto di forza per il nostro sistema sanitario.

A loro, e a tutto il personale sanitario impegnato nelle attività trasfusionali, va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno costante, la sensibilità e la responsabilità civica con cui sostengono la comunità. La donazione è un atto di fiducia e solidarietà che unisce territori e persone, rafforzando il valore della sanità pubblica e della cura condivisa” ha dichiarato Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi.

“Un sentito ringraziamento a tutti i donatori di sangue e di midollo, e a tutti i volontari che con dedizione, costanza e spirito di servizio contribuiscono ogni giorno al bene della collettività. Un pensiero speciale va ai tanti militari che, con generosità e senso civico, partecipano attivamente alle donazioni: una peculiarità che rende Taranto un esempio di solidarietà e di impegno comune tra istituzioni e cittadini. Il vostro gesto, silenzioso ma profondo, rappresenta il volto più autentico dell’altruismo e della responsabilità verso il prossimo. Grazie a voi, tante vite vengono salvate e la nostra comunità cresce più forte, unita e consapevole del valore della vita e della condivisione” ha dichiarato il Commissario Straordinario di ASL Taranto Gregorio Colacicco.

Tra gennaio e ottobre 2025 sono state effettuate 13.249 donazioni di sangue nella provincia di Brindisi, 34.969 nella provincia di Lecce e 18.182 nella provincia di Taranto. Rispetto alla donazione di midollo osseo, da inizio anno si registrano 180 nuove iscrizioni che afferiscono al Centro donatori Lecce.