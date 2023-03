A Taviano implementato il servizio prelievi del Poliambulatorio

A Taviano sarà implementato il servizio prelievi ematici presso il Poliambulatorio Asl; è quanto comunicato con una circolare del 17 marzo da parte del Distretto Sociosanitario di Gallipoli, a firma del direttore generale Giuseppe Guida e della responsabile ufficio convenzioni Sabrina Burlizzi che oltretutto, è anche Consigliera, con delega ai rapporti con le Asl, del Comune di Taviano e che, insieme al Sindaco Giuseppe Tanisi, porta così a termine il suo impegno; dapprima per la riattivazione del servizio il 28 settembre scorso, dopo che era stato sospeso il 9 marzo del 2020 in seguito alle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, ed ora di portarlo da uno a due giorni a settimana.

I prelievi infatti potranno essere effettuati su prenotazione per gli esenti ticket, ogni mercoledì e giovedì dalle ore 8,00 del mattino fino alle ore 9,45, e potranno essere ritirati ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

“Una speranza, quella di poter incrementare i giorni della settimana per tale servizio, che a settembre suonava come una promessa per realizzare la quale abbiamo intensificato i nostri sforzi, pur consapevoli delle enormi difficoltà in cui attualmente versano le Asl, prima fra tutte la carenza di personale sanitario” tiene a sottolineare la consigliera Burlizzi che aggiunge: “Si tratta di un servizio che siamo tra i pochi comuni a riuscire a garantire e pertanto ringrazio tutto il personale del nostro poliambulatorio che insieme a me ha sostenuto tutto un impegno fatto di atti, di richieste pressanti, di adempimenti amministrativi; un iter assai lungo e complesso e per il ripristino di tale servizio e per implementare lo stesso. Tutto allo scopo di garantire i servizi sanitari nella nostra Taviano, che siamo peraltro impegnati ad estendere, nei limiti di quelle che sono le nuove regolamentazioni dei servizi da parte della Asl, e di tradurre in termini concreti l’ articolo 32, ovvero il diritto alla tutela della salute, della nostra carta costituzionale. Nella convinzione che la garanzia dei servizi è sempre funzionale alla garanzia dei diritti”.

E il primo cittadino Giuseppe Tanisi ringrazia la consigliera per la determinazione “Nel perseguire interessi generali dell’intera collettività, specie dei più deboli, in linea con quello che è lo spirito della nostra azione di governo. Siamo da sempre impegnati” aggiunge Tanisi, “a migliorare qualitativamente la vita della collettività partendo dai bisogni più rilevanti e più impellenti dell’individuo, primo fra tutti quello della salute cui dare risposte concrete in termini di assistenza e di cura”.