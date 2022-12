Arriva la nuova Bimbulanza! Quando la generosità diventa concreta realtà

Una nuova Bimbulanza per i bambini del Salento e non solo. Oggi l’inaugurazione in Piazza Duomo in un clima di gioiosa solidarietà che ha saputo alternare il fragore della felicità con il silenzio dell’operosità di tutti quei volontari che hanno reso possibile questo autentico miracolo. Già, perché Bimbulanza è una parola magica che profuma di sogni che si avverano. Lo racconta lo stesso termine coniato da Don Gianni Mattia che fonde insieme il nome del mezzo di soccorso e quello dei suoi destinatari, di tutti quei bimbi che lo devono utilizzare per raggiungere le sedi di altri strutture in cui curarsi quando la malattia diventa più feroce e aggressiva. Ma Bimbulanza è un termine che significa speranza per tanti salentini. E soprattutto per coloro che ne hanno fatto ricorso in uno di quei tanti viaggi per la vita che questo mezzo ha reso possibile.

La nuova Bimbulanza è stata inaugurata alla presenza del Vescovo Metropolita di Lecce, Michele Seccia, del Sindaco del capoluogo,

Carlo Salvemini , del Commissario straordinario dell’ Asl di Lecce, Stefano Rossi, della dottoressa Roberta Tornese, del dottor Fernando Del Cuore, responsabile sanitario della Bimbulanza, di Franco Russo, vicepresidente dell’associazione Cuore e Mani Aperte odv e ovviamente di Don Gianni Mattia.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla generosità di tanti e soprattutto grazie a Babbo Natale GialloRosso, al 5×1000 e alla distribuzione dei Natalotti e Pasqualotti.

Toccante la testimonianza della Mamma di Annalou e di tante famiglie che hanno usufruito in questi anni del progetto Bimbulanza. Ma la presenza più forte nell’evento dell’inaugurazione è stata quella di tutti gli angeli che non ce l’hanno fatta e che erano più vicini che mai in questo giorno di festa.

‘Grazie a tutte le Associazioni e ai tantissimi Amici che hanno a cuore la nostra Associazione! – scrivono in un post da Cuore e Mani Aperte odv -. Grazie ancora al mitico Babbo Natale GialloRosso. Il Vostro 5×1000 e la distribuzione dei Natalotti e Pasqualotti, ci hanno permesso di realizzare un altro grande sogno’.